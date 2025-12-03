烏日路口慘變屠場！女騎士遭聯結車捲車底 喀擦一聲頭顱滾出來

台中烏日發生斷頭死亡車禍，疑大型聯結車因內輪差與視線角度，撞擊女機車騎士導致悲劇發生。警方提供

今天中午，台中烏日區環中路與五光路口，發生1起駭人車禍，60 歲女騎士與聯結車同在路口等紅燈，綠燈右轉時卻慘遭撞擊，捲入車底，當場斷頭命喪輪下；警方初判，疑似因內輪差與視線死角問題發生擦撞，而肇事司機體內酒精濃度為0，車禍發生原因，仍待進一步調查。

台中市烏日區今天（3 日）中午11點16分，發生1起驚悚的死亡車禍，目擊者指出，當時60 歲的陳姓女騎士，騎著機車行經環中路7段與五光路口時，與吳姓男子（33歲）駕駛的大型聯結車，一同停在外側車道等待紅燈；原本平凡的等燈畫面，在綠燈亮起、兩車同時右轉的短短數秒內，卻瞬間演變成奪命事故。

廣告 廣告

據警方初步調查，2車在起步右轉後，旋即疑似因「內輪差」與視線死角問題發生擦撞；聯結車巨大的車身向內側壓過來時，陳女的機車來不及閃避，整台車連同人被瞬間捲進車底。由於車輛重量驚人，至少數噸重的輪胎直接輾壓而過，導致陳女當場斷頭、頭顱與軀幹分離，遺體與機車卡在車底，現場血跡四散，畫面極為震撼。

台中市消防局勤工與國光分隊獲報後火速抵達，但不幸的是，陳女已呈現明顯死亡跡象，頭部變形、腦組織外溢，與驅幹分離，警方立即封鎖現場蒐證，並將肇事聯結車司機吳男帶回調查；經酒測後確認其酒測值為 0，全案依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方指出，兩車皆在外側停等紅燈，事故並非高速狀態下發生，確切肇責仍需調閱路口影像與進一步鑑定釐清。烏日分局提醒駕駛人，大型車轉彎時一定要提前打方向燈，並留意轉彎半徑及盲區；機車與自行車族更應避免併行大型車身旁，尤其是右轉時的外側車道，一旦落入死角，後果往往難以挽回。本案也再次凸顯大型車右轉事故的嚴重性，警方呼籲用路人務必提高警覺，以免憾事重演。



回到原文

更多鏡報報導

嫉妒同學錄取台大光電所 男大生駭進系統17秒「申請放棄」 ...緩起訴理由曝

市府變摩鐵／銷魂公務員天天午休激戰 公務停車場淪偷情熱區！「搖10年」竟無人知

遊艇駕照買得到！一張8千就能掌舵 航港局技佐賣照當副業狂賣16張