烏日高鐵社區毒窖 赫見3067包浩克版毒咖啡

▲烏日高鐵社區藏毒窖 赫見3,067包綠巨人浩克版毒咖啡(圖/記者鄧力軍番攝)

[NOWnews今日新聞] 台中市刑大日前掌握情資，鎖定譚姓毒販利用交通便利的臺中市烏日高鐵特區承租某社區大樓，進行毒品咖啡包的製造與分裝。充分掌握犯罪事證後，迅速聲請並持搜索票，進入譚嫌藏身處所，一舉破獲毒品咖啡包分裝場，於現場查獲含有第三級毒品甲基甲基卡西酮之毒品咖啡包3,067包、第三級毒品愷他命31包，以及分裝袋、電子磅秤等證物。

專案小組接獲線報後，立即深入追查，並報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦。經長期縝密蒐證，警方發現主嫌譚某（34歲）利用該大樓「四通八達、南來北往迅速到貨」的地緣優勢，將分裝場隱身於社區內，譚嫌利用通訊軟體接單後進貨毒品咖啡包原料，以印有時下流行之動漫角色的精美包裝袋進行分裝，企圖吸引特定族群並掩人耳目。

警方聲請並持搜索票進入譚嫌藏身處所，一舉破獲毒品咖啡包分裝場，於現場查獲含有第三級毒品甲基甲基卡西酮之毒品咖啡包3,067包、第三級毒品愷他命31包，以及分裝袋、電子磅秤等證物，當場將譚嫌逮捕歸案。全案依毒品危害防制條例罪嫌移請臺灣臺中地方檢察署偵辦，並起訴在案，彰顯警方對於查緝新興毒品不遺餘力，嚴正打擊犯罪態度。

臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，含有新興毒品「甲基甲基卡西酮」之毒品咖啡包因外觀、使用方式與即溶咖啡包十分相似，具有高度隱蔽性，極易混淆於一般咖啡包當中，嚴重危害民眾健康及社會治安，警方將持續強化查緝行動，全面遏止新興毒品蔓延，並再次呼籲民眾遠離毒品誘惑，切勿以身試毒，發現可疑情事應勇於檢舉，共同守護無毒家園。

