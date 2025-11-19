烏日高鐵陸橋開放試辦機車通行 交通局︰試辦3個月再檢討調整

臺中市議會今(19)日進行市政總質詢，市議員吳瓊華（如圖）持續關心台中高鐵特區交通問題，高鐵陸橋位於高鐵路一段， 跨越中山路及學田路通往高鐵台中站旁，有2處出口，其一是下學田路左轉前往台中市南屯區，另一處出口直接進入高鐵站區旁，她建議交通局需改善三榮路與學田路等路段塞車現況。

交通局長葉昭甫表示，因烏日高鐵陸橋禁行機車，民眾騎乘機車，需多等候4處號誌路口，或學田路平交道。平均需等待時間為8至15分鐘。倘學田路平交道自強號及區間車(海線與山線)交錯會車時間需停等3至5分鐘。

葉昭甫說改善事項眾多，針對三榮路二段/高鐵路一段路口、高鐵路二段/高鐵一路及高鐵陸橋上進行相關交通工程改善及加強，例如調整號誌為輪放、拆除禁行機車及汽車專用標誌、增設速限50標誌、增繪視覺化減速標線等等。後續依工程改善進度再邀集單位現勘確認試辦日期，預計115年上旬試辦。試辦三個月，檢討並觀察該路段汽機車運行狀況，再行檢討調整交通設施。