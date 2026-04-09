烏日「鷹眼警」傳承父母志 苦讀兩年高中警大警佐班





烏日分局五光派出所傳來振奮人心的捷報！警員何俞曄於115年中央警察大學警佐班第46期警佐二類考試中脫穎而出，未來經過10個月的專業受訓後，將正式擢升為巡官。烏日分局分局長謝博賢特地親赴五光派出所張貼紅榜祝賀並致贈紀念品，與同仁們一同分享這份得來不易的榮耀。

何俞曄畢業於臺灣警察專科學校第33期，105年畢業後即分發至霧峰分局服務，累積了紮實的實務經驗，於112年調任至烏日分局五光派出所。擔任警勤區員警期間，他不僅與地方鄉親互動良好，深獲里民肯定；在所長與同事眼中，他更是態度認真、充滿熱忱的優秀警員。

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對於偵辦刑案，何俞曄始終抱持高度興趣，秉持「有案必破，而且要快破」的積極精神。他憑藉著卓越的監視器調閱技巧與敏銳的觀察力，屢次破獲詐欺車手、竊盜等各類刑案，被同仁讚譽為打擊犯罪的「鷹眼奇才」，在為民服務的各項表現上也同樣可圈可點。

在這份耀眼的成績背後，更藏著一段動人的傳承故事。何俞曄的父親母親過去也曾服務於烏日分局，父親後轉移民署任外勤隊長，母親在偵查隊任小隊長，她將自己多年來豐富的刑事偵辦經驗傾囊相授，悉心傳承給兒子。這份跨越世代的經驗交流，不僅展現了警察志業的血脈延續，更成為何俞曄在從警路上不斷精進的重要推力。

分局長謝博賢表示，今年警大警佐班警佐二類考試競爭異常激烈，全國共有345位優秀員警報名，最終僅錄取30位，錄取率低至8.69％。外勤單位工作時間日夜顛倒，何俞曄仍能憑藉強大毅力，利用零碎及勤餘時間埋首苦讀長達2年，最終在各路高手中脫穎而出，實屬不易。不僅為烏日分局揚眉吐氣，更是五光派出所首位考上巡官的同仁，讓全體分局同仁都感到與有榮焉。謝分局長特別勉勵全體同仁能以他為學習標竿，持續精進個人本職學能；也期許何員未來轉任警察幹部後，能不忘初衷，帶著這份溫暖與專業，繼續為社會治安奉獻心力。

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