烏明年國防預算 占GDP近3成

記者丘學陞／綜合報導

《基輔獨立報》3日報導，烏克蘭國會批准2026年度預算案，其中國防預算占國內生產毛額（GDP）近3成，用以維繫防衛戰力、抵抗俄國侵略。

烏國政府表示，2026年度預算已獲國會批准，總額達4.83兆荷林夫納（約新臺幣3.58兆元），較去年增加1345億荷林夫納；總預算中近6成、約2.8兆荷林夫納（約新臺幣2兆元）用於國防領域，占烏國GDP約27.2%，用途包括採購防衛裝備、津貼與補助、研發計畫等，維繫抵禦俄國的能量。

在社會韌性領域，也分配到數千億荷林夫納預算，尤其在醫療、教育、退伍軍人與社會福利方面的撥款額度，均較前一年度提升，用以維持國家在戰時的社會穩定，支持受戰事影響的民眾。

儘管烏國明年預估歲入僅2.9兆荷林夫納，但透過歐盟提供的金援、國際貨幣基金組織（IMF）的貸款，以及可能運用各國凍結俄羅斯資產的孳息，得以彌補財政赤字。

另一方面，聯合國大會3日通過決議，呼籲俄國立即無條件送回被「強制移送」該國的烏克蘭兒童，儘管決議不具強制力，仍展現國際捍衛烏國主權與公平正義的決心。