烏東戰事未歇 俄軍轉向猛攻米爾諾格勒

（中央社基輔24日綜合外電報導）由於久攻烏東後勤樞紐波克羅夫斯克未果，俄羅斯軍方加強對頓內茨克州（Donetsk）城鎮米爾諾格勒發動攻勢。烏克蘭空降突擊兵第7軍團在Telegram表示，烏方已加強防禦部署。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭空降突擊兵第7軍團說：「因未能拿下波克羅夫斯克（Pokrovsk），敵軍正在對米爾諾格勒（Myrnohrad）施加更大壓力。對占領者而言，奪取此地對其後續推進具有重大意義。」

烏軍補充說，俄軍已在米爾諾格勒地區集結約10個單位的兵力。為了阻擋敵軍攻勢，烏軍正在向這個地區增派部隊與裝備，以加強防禦能力。

烏克蘭已在通往米爾諾格勒西部的後勤「走廊」加強軍事部署，當局表示沿途補給線目前不受影響。

烏克蘭第38獨立海軍陸戰旅與烏克蘭第79空中突擊旅正在米爾諾格勒地區執行任務，負責偵察並殲滅敵軍，聚焦俄軍試圖滲入市區的地段。

然而，烏克蘭國會議員、國家安全委員會秘書柯斯登柯（Roman Kostenko）昨天聲稱，駐守米爾諾格勒的烏軍已陷入「包圍戰」。

他說，目前已無法進入這座城鎮，也無法向其運送補給。

此外，數週前有消息傳出，烏軍已從鄰近米爾諾格勒的利西夫卡（Lisivka）與蘇希伊亞爾（Sukhyi Yar）一帶陣地撤出。（編譯：劉文瑜）1141225