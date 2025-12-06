烏林國小歡慶創校50週年 「禮義廉恥」揭牌與口足畫家楊恩典生命教育共譜感動時刻

烏林國小五日舉行創校五十週年校慶系列活動-「禮義廉恥」揭牌典禮，並特別邀請知名口足畫家楊恩典蒞校，以自身生命故事與現場創作為學生帶來深刻的生命教育體驗；該活動結合品格教育、藝術示範與學生實作，呈現烏林國小重視五育並重、德育為本的教育理念，為建校半世紀的重要里程碑寫下感動的一頁。(見圖)

主辦單位今(六)日說明，依據《國民教育法》第一條規定，國民教育宗旨在於「養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民」。德智體群美五育是臺灣義務教育的核心，而烏林國小多年來在教學品質、品德培育與校園文化建構方面深受家長與社區肯定。該活動以「禮義廉恥」揭牌作為象徵，更展現學校在德育推動上的堅定方向。

禮義廉恥四字自古即為品德教育核心，校長林文章特別感謝活動贊助者右昌聯合醫院副院長蕭南湘愛心祝福。該活動主要推動者-國立台灣師範大學高雄校友會社會公益組執行長黃雀華表示，「禮」代表尊重與合宜的行為；「義」象徵正直與承擔；「廉」提醒孩子知足、不貪、清白自守；「恥」則是懂得自省、知所不為的道德底線。校方指出，這四項價值能涵蓋品格教育的全部精神，也是五育之首-德育最具體的呈現。

這次活動最受矚目的亮點，是口足畫家楊恩典老師的到訪，天生無雙手的她，卻以雙腳走出堅韌不屈的人生；活動中，她以腳當筆，在眾人面前畫出一幅美麗的梅花，筆觸堅定、色彩濃烈，象徵著她以毅力綻放生命之花的精神。楊老師並以幽默與溫暖的語氣分享自己學會寫字、吃飯、化妝乃至完成日常生活每個細節的過程。她的故事讓學生深刻體會到面對逆境時的勇氣與努力。

在楊恩典老師的帶領下，學生們也親自體驗「用腳學習」的挑戰，孩子們嘗試用腳寫名字、用腳穿襪子、用腳摺紙，一開始多感困難，但在體驗過程中，不少學生露出驚訝與佩服的表情，亦有人說「原來老師每天都這麼努力」。該活動不僅增強學生的感恩與知足，更讓他們理解「尊重他人」與「珍惜所擁有」的重要性。

林文章校長強調，這場生命教育課程與「禮義廉恥」揭牌，有著深刻的呼應。楊恩典老師以生命展現「自強不息」的精神，是「義」與「恥」的最佳示範；她的堅韌與自律，讓學生看見「困難不是限制，而是成長的起點」。此外，透過美術創作與生命故事的結合，也落實五育中的美育、智育與群育，讓學生在學習共感、合作與欣賞之間獲得多元成長。

烏林國小五十年來不僅在課程上持續創新，也在校園生活中融入五育教育的核心精神。智育方面推動閱讀與科技課程；體育方面強調體能與運動習慣的養成；群育則透過合作學習與服務活動培養學生的人際與社會能力；美育則藉由藝術課程與展演，啟發孩子的創造與審美能力；而在德育方面，學校以禮義廉恥為軸，強化孩子的品格、責任與自律，讓教育從日常行為做起。

烏林國小未來將持續深化五育教育，讓學生在知識、體能、合作、美感與品德上均衡成長；五十週年的里程碑不只是回顧，更代表著新的開始，校方將持續以禮義廉恥精神為根，以五育並重為翼，陪伴每位孩子成為健全、有愛、勇敢、有責任感的未來公民。