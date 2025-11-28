烏樹林大火燒掉環局長位子?

烏樹林大火，環保局長許仁澤遭撤換？誤會了，轉任參事兼代局長。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

後壁區烏樹林廢棄物暫置場日前發生大火，連燒數天，在議場也「發燒」，有議員要求環保局長許仁澤下台負責，也有人要求舉辦專案報告，也有人慰留，要求事情未解決前，不能異動。不過，許仁澤的「身分」，悄悄從「局長」成為「代局長」，引發外界臆測。許仁澤澄清，自己轉任參事，仍兼環保局長。

許仁澤的調任，一度引起外界猜想，是否真的和火災有關，議會二十八日召開委員會，許多人見到他，紛紛投以關心眼神。他表示，轉任沒有委屈，更和火警無關，純粹是個人公務生涯規劃，因調任後，局長職務空缺，目前仍兼任局長；對外界猜測，他則不多說。

據了解，許仁澤是以政務官任職環保局長，市府參事為十二職等事務官，因市長黃偉哲明年底將卸任，許仁澤將隨市長卸任去職，調任參事，對其公務人員資格為保障，調任作法，體恤其仍具有事務官資格，，避免明年任期結束後，公務資格受影響。副市長葉澤山擔任文化局長時，也曾如此作法，目前市府多個局處首長，也有相關問題。

烏樹林大火，許多議員紛紛提出質詢，有的砲聲隆隆，要求其下台負責，陳昆和則要求大火控制，告一段落後，應至議會進行專案報告，蔡淑惠則認為，目前火勢尚未完全撲滅，認為許仁澤不該調動，必須坐鎮處理。