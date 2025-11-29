烏樹林廢棄物大火燒9天 彭啟明承諾3個月內提出處理方案

台南市烏樹林廢棄物暫置區29日仍在悶燒，堆積的垃圾山仍到處都有火苗，甚至冒出藍色高溫裂焰。（程炳璋攝）

環境部長彭啟明29日晚間進入烏樹林廢棄物暫置區，說明將在3個月內提出大型災害復原處理方案。（程炳璋攝）

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置區21日發生火警，惡火持續燜燒9天，至今無法熄滅，嘉南地區居民因空汙困擾跳腳，國民黨台南市立委謝龍介在立法院要求環境部解決，部長彭啟明29日傍晚5時南下視察，承諾盡快滅火，3個月內訂出大型災害處理方案。

台南市烏樹林廢棄物暫置區29日仍在悶燒，多名中央與地方民代到場，向環境部長彭啟明要求盡快滅火。（程炳璋攝）

烏樹林暫置區堆置丹娜絲風災廢棄物近30萬噸，面積約2公頃，現場堆積如同1座小山，21日發生火警燒掉3分之1面積，火勢一發不可收拾，至今第9天還在燜燒，不時還冒出高溫的藍焰火苗。煙氣飄散造成附近嘉南交界地區持續空汙，居民大呼受不了。

台南市烏樹林廢棄物暫置區29日仍在悶燒，台南市立委謝龍介（藍外套者）當場向環境部長彭啟明（右一）要求盡快滅火。（程炳璋攝）

謝龍介在立法院要求環境部想辦法滅火，彭啟明29日傍晚到現場勘查，台南市不分藍、綠，謝龍介、林俊憲與賴惠員3名立委都到場，更有多名台南市議員前來關心。林、謝兩人為救災難得公開並肩同台，兩人更針對滅火問題一番討論。

謝龍介當場要求環境部找專家到現場開闢適當的滅火空間。「否則再12天仍在燒」。另要求在現場施作簡易回收場，將垃圾就地去化，可省下運送的大筆經費。

賴惠員呼應謝龍介看法，表示現場火勢至少需燒半個月，政府為處理風災已花費20億元，現場去化垃圾的確需要。

林俊憲要求環境部與消防署協調，不論是調更多機具或者開闢空間，都要想出更好的方式滅火。

彭啟明提到，今年9月至11月是75年來最熱秋天，多數日子天乾物燥，認為暫置區火警可能是「老天考驗」。他表示，過去大型災害全無復原處理規範，環境部3個月內將提出新方案，對於廢棄物堆置的面積、高度、分類等等都會重新制定。

