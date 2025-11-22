烏樹林廢棄物大火 未全部撲滅

後壁烏樹林丹納絲災後廢棄物暫置場大火，消防人員二十二日進入殘火處理。 （記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕後壁報導

台南後壁區烏樹林的丹娜絲災後廢棄物暫置場二十一日晚上發生大火，消防局、環保局等相關單位全力動員，由晚上到白天積極滅火，至二十二日上午近十一時將主要火勢撲滅，進入殘火處理，消防局初估燃燒面積初估約三千平方公尺，還好，無人員受傷、受困。

這場大火，消防局獲報第一大隊陸續派出白河等消防分隊二十七車、警消五十二人、義消十人投入救災，現場燃燒「垃圾山」範圍廣大，火光衝天，相當駭人，經積極開闢防火巷避免延燒，並尋求增援，環保局調派重機具、水車到場支援、火勢在二十一日凌晨二時十三分獲控制，到近十一時將火勢撲滅進行殘火處理。

目前殘火主要在廢樹枝區和綜合類廢棄物區，廢棄物大約有七點五萬噸，消防局以多條水線，搭配環保局水車等持續灌注，要全部撲滅可能還要數日。

市長黃偉哲前往現場關心，感謝消防局第一大隊同仁及環保局人員不眠不休，在最短時間內控制住火勢延燒，因廢棄物堆內仍有悶燒情形，需持續挖掘讓熱氣逸散，降低現場溫度，再以灌水方式壓制，預估仍需一些時間處理，期盼能盡快阻斷悶燒，並將殘火全部撲滅，以降低風險；市議員王宣翰、李宗翰、後壁區長李至彬等人也都持續在場了解情況。

消防局長李明峯感謝所有徹夜救災及交班後仍持續堅守現場的消防人員，在水源取得不易區域，仍迅速建立完整救災模式與安全作業環境，展現對轄區特性與救災資源的熟稔掌握；持續與環保局等單位合作釐清起火原因，守護市民安全。

環保局調派挖土機、水車等機具趕赴現場與消防局合力滅火，讓火勢在最快時間獲得控制，同時也派移動式空氣品質監測車至下風處監測空氣品質，空品為「普通」等級，環保局將持續監測至火勢熄滅，提醒民眾做好防護措施。

後壁在今年七月起歷經風災、水災，如今災後廢棄物暫置場發生大火，地方民眾希望加速清運、移除這些廢棄物。

環保局指出，後壁烏樹林風災廢棄物自七月八日已累積逾二十五萬公噸；為加速清運，市府已向中央申請補助，並先行動用市庫代墊及災害準備金共三億五百萬元，確保工程不中斷；目前營建混合物及廢樹枝兩案均已進入發包程序，市府團隊將持續整合跨局處資源，全力推動後續清運作業，力求於明年盡速清除部分廢棄物，降低環境及公共安全風險。