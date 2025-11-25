烏樹林廢棄物火場沒有石棉瓦 黃偉哲：惡意造謠依法提告

台南市長黃偉哲說，烏樹林廢棄物暫置場沒有石棉瓦，譴責惡劣造謠，若行為惡劣重大，將依法提告。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南後壁烏樹林廢棄物失火，網路有許多不實的傳言，台南市長黃偉哲在臉書貼文譴責惡劣造謠，並且鄭重澄清，該案場主要為廢家具、磚瓦、枯枝，並沒有石棉瓦，所有風災廢棄物分類管理，石棉瓦暫置區位於城西焚化爐，籲請外界勿再轉傳不實謠言，若行為惡劣重大，將依法提告。

黃偉哲發文說，火場周邊地區，環保局也持續監測空氣品質，還有民眾對於健康的疑慮，我們將增設行動醫院並加開場次，提供給民眾來健檢，相關細節與辦法將盡快對外公布。

廣告 廣告

黃偉哲說，同時也運用科技救災，無人機結合移動式砲塔，即時影像回傳及紅外線熱顯像掌握火場熱點與濃煙中的狀況，再搭配五用氣體偵測即時監測有害氣體濃度，協助判斷現場環境，大大提升消防同仁的安全與殘火處理的效率。

【看原文連結】

更多自由時報報導

後壁烏樹林暫置場悶燒引發空品與健康疑慮 黃偉哲啟動行動醫院

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

破解中共一條龍認知戰！暗網抹黑高市早苗「收謝長廷珠寶」逼宮

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

