烏樹林廢棄物燒10天！環團籲咎責：明年2月底前清運完畢
丹娜絲颱風後，台南市政府將風災廢棄物暫置在後壁區烏樹林一塊國防部土地，未料發生大火燒逾10天，環團與當地農民今日舉辦記者會，控訴他們早在台南市政府7月暫置廢棄物時，就已陳情有臭味、噪音、粉塵等問題，原市府承諾明年5月底清運完畢，如今卻發生大火，呼籲市府提早至明年2月底前完成清運，並公開說明管理失當責任及改善計畫，並與居民進行後續協調。
陳情青農張令騰說，台南市政府早在今年7月將廢棄物堆置於營區時，他們就多次向市府反映臭味、噪音、粉塵、磚塊掉落車道等問題，經立委陳昭姿多次協調，市府承諾於明年5月底前清運完畢，如今一場大火燒掉超過一半的堆置量，凸顯整體管理失當，鄰近營區的農地主與居民也深感憤怒與無奈。
他指出，令居民無法接受的是，丹娜絲颱風後的廢棄物大量運進兵營區，他們從未獲得任何通知；火災發生後，相關單位也未到場慰問或關心附近農地主與居民的受損狀況，在火災發生後10天內，只看到官員與民代輪番到現場拍照、接受媒體採訪、做表面功夫，無人真正面對居民的生存權問題。
張令騰表示，他們要向台南市政府提出3項訴求，包含即日起全面停止將任何廢棄物運入烏樹林營區；因火災已燒減一半堆置量，請台南市政府務必於115年2月底前完成全部清運完畢；市府應公開說明堆置、進料、管理失當的責任與改善計畫，並主動與居民進行後續協調。
監督施政聯盟召集人陳椒華表示，廢棄物種類多，因此燃燒產生空污含大量一級致癌物，飄落至鄰近農地土壤將影響農作物生長及危害農民居民健康，環保局應負起管理不當責任並調查公布失火原因，應賠償農民農作物災損及居民健康影響，並應進行農地土壤污染分析等。
台南社大環境行動小組研究員晁瑞光則認為，應在國土與都市計畫中，強制設計，並準備好面對風災等自然災害所必須、專業的緊急應變處理場地，才能杜絕類似烏樹林火災的災難重演。
