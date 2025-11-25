烏樹林暫置場仍悶燒遭指有大量毒石棉瓦？環保局：是訛傳
丹娜絲颱風災後，台南後壁區烏樹林堆置25萬噸的廢棄物，21日晚間發生火警至今，仍有殘火悶燒，除挨批造成惡臭、空汙，胸腔科醫師蘇一峰也在網路批評「石棉瓦就這樣燒下去」，政府卻沒有警示。台南市政府環保局25日表示，該暫置場並沒有石棉瓦，強調石棉瓦都有裝袋包妥，目前暫置城西焚化爐。
環保局長許仁澤今天上午受訪表示，針對烏樹林暫置場有大量石棉瓦的說法是訛傳。他解釋，主要是立法院衛環委員會昨天邀請環境部長彭啓明列席報告業務概況，先後有立委林淑芬、葉元之針對這場火災質詢環保部，部長面對林淑芬一開始口誤，但後來葉元之再質詢時，部長已經改正說法。
不過，「火燒山焚燒大量石棉瓦」在網路已引起不少熱議，蘇一峰醫師更連發好幾篇文章痛斥「這一次的台南垃圾山火燒山！最基本的垃圾分類有沒有做好？？裡面到底被偷偷的丟了多少的石棉瓦？」對此，環保局澄清，火災的暫置場絕對沒有石棉瓦，民眾不用過度恐慌，環保局也正持續與消防局合作盡速滅火。
