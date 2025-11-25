烏樹林暫置場大火為何燒出民怨 三大爭議一次看

烏樹林暫置場火災今天進入第5天，現場仍持續悶燒。(曹婷婷攝)

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置區上周五（21日）晚間發生火警，燃燒產生的臭氣讓當地民眾難以忍受，至今垃圾堆下仍持續悶燒，預計殘火處理需1周才能全數熄滅，這場火來得突然，也燒出起許多民怨與質疑。

爭議一：是否人為縱火

台南市議員林燕祝表示，烏樹林廢棄物暫置區雖配有保全人員，起火當天保全人員5點下班後，晚上8點多就發生火災，因此有民眾質疑是台南自行放火燒垃圾。

台南市環保局長許仁澤24日在議會答詢指出，上周五發生火燒垃圾，通報起火點高度有一層樓高，「人根本到不了，不可能是人為縱火」，研判可能是沼氣導致。

爭議二：非首次起火卻未警覺

暫置區的廢棄物堆積成山，早引起附近居民不安，擔心釀災，一度有民眾反映數周前曾發生小火警，卻無人理會。

環保局長許仁澤25日說明，火災現場有架設監視器，相關影像也已留存，將交由火調專家比對鑑識，對於「是否有管理疏失」與「真正起火原因」，將由第三方專業單位來調查釐清。

爭議三：有無石棉瓦第一時間說不清

烏樹林廢棄物暫置區堆置25萬噸的廢棄物，主要是丹娜絲颱風清理出來的廢棄物，21日晚間起火後，許多民眾憂心可能混雜因風災損壞的石棉瓦，若被大火燃燒後將產生致癌物，引起疑慮及恐慌。

環保局長許仁澤25日澄清烏樹林暫置場並未堆置任何石棉，烏樹林暫置場的廢棄物主要有3類：綜合類含廢家具、磚瓦與廢樹枝，但並無任何風災產生的石棉瓦。環保局進一步表示，風災廢棄物採分類管理，石棉瓦都有裝袋包妥，目前暫置城西焚化爐。

火還要燒多久？

環保局長許仁澤25日表示，根據專家評估若以噴水的方法全面撲滅火勢，可能需要10至20天，計畫抽取一旁嘉南大圳的水，將垃圾堆底部淹溼後，底下降溫後就能移置，後續力拚搶在10天內撲滅這把火。

民眾如何自保？

胸腔內科醫師何建輝在臉書指出，垃圾山燃燒會釋放大量懸浮微粒（PM2.5）、有毒氣體（如一氧化碳、二氧化硫）和致敏物質，建議民眾減少戶外活動、住家關閉門窗、外出佩戴N95口罩，可用生理食鹽水清洗鼻腔並用清水沖洗眼睛，若出現持續咳嗽、胸悶、喘鳴或其他不適，請及時就醫或聯繫醫療團隊。

