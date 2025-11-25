烏樹林暫置場大火 議員究責

烏樹林暫置場火災處置，議員要求市府除救災、環保外，並應至議會召開專案報告說明。（環保局提供）

記者林雪娟∕台南報導

烏樹林暫置場大火多日，除滅火、環保問題，議員不滿救災狀況，要求官員下台負責。市長黃偉哲在議會答詢時指出，市府啟動強化監測措施，包括監督空氣品質和監測健康影響，他強調，目前尚無證據顯示空汙造成實質健康危害，在地增設行動醫院場次，提供居民健檢，範圍和細節會儘速對外公布。他也在臉書澄清，該處是暫置場，而非垃圾山。

包括議員陳昆和、盧崑福和王宣貿等人都對該處火災提出質詢。陳昆和表示，這場火災百姓難以認同是自然起火，恐有不法產業、企業前來堆置廢棄物，如今一把火燒得精光，無法可查，要求救災告一段落後，應至議會進行專案報告。盧崑福也砲火猛烈，指外面傳得風風雨雨，當地成為露天焚化爐，質疑內部有石棉瓦，燃燒後猶如生化炸彈，釋放有毒廢氣，痛批痛批至今無人負責，要求環保局長許仁澤停職接受調查。

黃偉哲指目前仍在火災及善後，政風處會啟動調查，若有行政管理疏失，追究相關人員責任，希望先救災再究責；許仁澤說環保局會負管理責任。王宣貿則要求市府儘速公布完整監測數據和健康風險評估基準，並主動說明，莫讓不實資訊在社群流竄。環保局回應現場只有綜合垃圾和颱風過後廢棄物，完全沒有石棉瓦，風災後廢棄石棉瓦暫置於城西垃圾場，由廠商專車清運，會要求盡速處理。

至於管理有問題，會自我開罰。許仁澤會後說明，現場有監視器，相關影像已留存，現場交由火調專家比對鑑識，調查也由第三方專業單位釐清，當初暫置場推估三、四層樓，十月風場，因地方清運需求高，堆到至今六、七層樓，且尚在收運中。