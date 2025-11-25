烏樹林暫置場悶燒遭傳有大量毒石棉瓦 環保局嚴正澄清

台南市後壁區烏樹林暫置場21日晚間發生火警，現場惡臭味撲鼻，至今仍持續悶燒。不過近日網路傳出該處有大量石棉瓦廢棄物遭焚燒，引發民眾恐慌。台南市政府環保局今（25）日嚴正澄清，該暫置場絕對沒有石棉瓦，強調石棉瓦都已裝袋包妥，目前暫置於城西焚化爐。

台南市後壁區烏樹林的廢棄物暫置區 21日晚間發生火警 ， 至今仍持續悶燒 。（圖／讀者提供）

丹娜絲颱風災後，後壁區烏樹林堆置25萬噸的廢棄物，21日晚間發生火警至今，仍有殘火悶燒，除遭批評造成惡臭、空汙問題外，胸腔科醫師蘇一峰也在網路上批評「石棉瓦就這樣燒下去」，質疑政府卻沒有警示。蘇一峰更連發好幾篇文章痛斥「這一次的台南垃圾山火燒山！最基本的垃圾分類有沒有做好？？裡面到底被偷偷的丟了多少的石棉瓦？」

廣告 廣告

環保局長許仁澤今（25）日上午受訪時表示，針對烏樹林暫置場有大量石棉瓦的說法是訛傳。他解釋，主要是立法院衛環委員會昨天邀請環境部長彭啓明列席報告業務概況,先後有立委林淑芬、葉元之針對這場火災質詢環保部，部長面對林淑芬一開始口誤，但後來葉元之再質詢時，部長已經改正說法。

然而「火燒山焚燒大量石棉瓦」在網路已引起不少熱議，環保局再次澄清，火災的暫置場絕對沒有石棉瓦，民眾不用過度恐慌，環保局也正持續與消防局合作盡速滅火。

環保局正持續與消防局合作盡速滅火。（圖／讀者提供）

延伸閱讀

台灣風景不輸國外！網點名問題在交通不便、街景不和諧

限時優惠！超商特大杯拿鐵買2送1 還有超省組合價

北部今有雨！周末恐現12度低溫 颱風「天琴」將生成