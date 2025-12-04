烏樹林暫置場悶燒13天 南市府闢「護城河」曝滅火關鍵

烏樹林暫置場火勢昨晚全部撲滅，環保局持續在現場監控。（環保局提供／曹婷婷台南傳真）

環保局長許仁澤、消防局長李明峯今天一早於市府召開記者會說明烏樹林暫置場火災處理經過。（曹婷婷攝）

台南後壁烏樹林暫置場堆積丹娜絲風災近30萬噸廢棄物，上月21日晚間失火，持續悶燒至11月3日深夜，宣告撲滅最後殘火。面對這場垃圾山大火一燒就是13天，外界質疑作業延宕，環保局長許仁澤4日親上火線表示，主要是苦無空間作業也存在高風險，再多機具、水線也不利於作業，逐步清出外圍空間後，闢了「護城河」，3天加速解決。

這把火燃燒面積達3000平方公尺，高度原為21公尺7層樓高，到滅火時只剩約2層樓高度，外界質疑延宕聲浪不斷。環保局長許仁澤、消防局長李明峯今天一早於市府召開記者會說明烏樹林暫置場火災處理經過。

廣告 廣告

環保局長許仁澤說明烏樹林暫置場火災事件處理經過。（曹婷婷攝）

許仁澤針對外界質疑也一一說明，他說這場火的起火點是從其中一處堆放樹枝、綜合類家具區域開始燒起來，不少人誤解是故意放任火災愈燒愈大，但主要是沒有作業空間，也存有高風險，能投入的機具都投入，消防機具與怪手都進場滅火，但一灌水就會竄出大量濃煙，救災同時也同步思考對環境的危害。

他強調，現場滿布4、5條水線，加上8輛水車固定在現場滅火，最後滅火關鍵是以「護城河」發揮浸水池的效益，將深層燃燒物浸在水裡面完全滅火，火災初期受限沒有作業空間，逐步清理出空間後，再逐步小區域侷限火勢，針對深層燃燒區引進嘉南大圳的水，讓怪手把高溫燃燒物浸泡在護城河完全熄滅。

他也透露，火災現場突然面對大量空氣也會傳出爆炸聲響，現場就好幾次傳出類似情形，揚起大量煙塵。至於火災造成空品、水質、土壤疑慮，許仁澤強調，會持續監控。

李明峯表示，這場火災燃燒面積約3000平方公尺、高度約21公尺，從11月21日發生火災，截至12月3日深夜11點半處理完畢，共出動車輛計178車次、動員警義消約463人次，並執行無人機空拍勘查約38架次，4台消防機器人不定時輪替，全力投入火警搶救與監控勤務，強調儘管火滅了，仍會持續加強監控。

更多中時新聞網報導

半數主要水庫優養化 中南部重災區

PSMA精準治療轉移性攝護腺癌

兄弟姊妹、祖父母特留分 恐取消