烏樹林暫置場悶燒13天 昨深夜完全撲滅

台南市長黃偉哲在臉書上PO出，烏樹林暫置場殘火已經在3日深夜11時半完全撲滅。

這場火是從11月21日開始延燒到12月3日，整整13天，距離烏樹林暫置場至少45分鐘車程遠的台南東區、永康等行政區，還是能夠聞到塑膠味或燒焦味。

台南市民凌小姐說：「感覺上讓人家會呼吸比較不舒服，比前陣子好多了啦，可是這幾天那個空氣就還是很不舒服那種感覺。」

台南市民張先生表示，「東區有聞到味道，永康那邊也有，中西區沒有，可能風向不一樣吧。」

有民眾住家到現在都還不敢開窗，不過成功大學則表示，學校教職員、師生都沒有反映有異味。

聲音來源 成功大學副校長李俊璋說道，「如果環保局有發布空污警訊的話，也會提醒老師跟學生，教職員工生特別注意這個事情。」

台南市環保局代理局長許仁澤表示，「它產生的污染或許是在挖的過程中澆水會有，但是我們在下風處還是有幾個特定的點，比較鄰近有造成影響的，我們還是有在做監測。」

市府表示沒有接獲檢舉反映市區出現臭味，但民間團體認為，只要燒紙錢就會有異味，更何況這次燃燒面積這麼大，對於市府監測沒有異常持保留態度。

南部反空污大聯盟總召洪秀菊說：「那個也很嚴重，我覺得台南環保局對這個問題有夠沒責任，然後中央環境部應該也有稽查大隊，都沒動作嗎？」

洪秀菊呼籲地方與中央針對這種大型量體的堆置場，訂定管理辦法以及火災防範標準作業程序，因為颱風每年都可能侵襲台灣，大量災後廢棄物出現恐怕不會只有一次。