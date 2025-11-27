烏樹林暫置場火勢受控 市府啟動分區管理強化監測機制安全網

烏樹林暫置場持續以消防與水車同步灑水降溫，現場濃煙已較前一日明顯減少。（環保局提供）

記者林怡孜／台南報導

台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場火警持續處置中，市府今日公布最新進度，現場燃燒範圍已較前日再降低約一公尺，火勢明顯受控，空氣品質與水質監測均正常。環保局與消防局持續合作以挖土機翻堆、消防水線及水車降溫方式壓制悶燒，並在綜合廢棄物區維持人員全天候監控，未見火勢擴大跡象。

今日因東北季風帶來較強北風，監測車即時數據顯示PM二點五，低於空氣品質標準廿四小時值，周邊空品正常；十一月廿二日嘉南大圳烏樹林橋灌溉水檢驗pH、懸浮固體物及重金屬均符合灌溉用水標準，秀祐橋河川水亦未檢出銅、鎳、鉻、鉛、鎘等重金屬，最新一次採樣已於廿六日送驗，待結果出爐後將立即公布。

針對外界關注火災處置與管理機制，環保局長許仁澤日前已說明，火勢已獲控制，市府已全面啟動改善措施，包括調整為分區堆置以分散風險、提升消防預備水量、強化夜間巡查與深層溫度定點監測、制定「暫置場防火 SOP」、並將逐步導入AI熱感監測設備，以提升即時偵測與預警能力。此外，外界關注的石棉瓦並未堆置於烏樹林暫置場，請民眾放心。