烏樹林暫置場火勢完全撲滅 市府強化後續管控與復原作業

今早火場空拍畫面。（市府提供）

記者林怡孜／台南報導

台南市後壁烏樹林風災廢棄物暫置場連日火警經市府消防局與環保局不間斷搶救，火勢已於昨（三）日晚間十一時三十分完全撲滅。市府今（四）日上午召開說明記者會指出，由於廢棄物堆置量大、內部蓄熱深層，滅火必須以分層剝除、機具翻動並同步灌水降溫方式逐步處理，歷經多天作業後火場終於解除威脅，目前現場仍由消防人員持續巡查、以熱點監測確保不再復燃。

環保局代理局長許仁澤於四日上午記者會說明烏樹林暫置場火災後續復原與監控作業。（市府提供）

環保局代理局長許仁澤表示，後續暫置場復原作業將以「持續整頓、加強監測、現場駐守」三項原則推動，包括清理殘餘廢棄物、強化分類處理機制，並針對可燃、不可燃及可再利用項目分流作業；周界空氣品質與嘉南大圳、烏樹林大排等處的水質也會持續監測，數據將對外公開，以維護居民健康。本次事件凸顯大型災後廢棄物管理的重要性，市府將在中央指導下研擬更完善的管理制度。

消防局則回應初期救災遭外界質疑救援不及的情況，表示火場腹地狹小、堆置物高度高，且火點位於內部深層，為避免人員陷入危險無法強行貼近，只能以安全策略逐步壓制火勢；期間消防、環保與機具操作人員皆以24小時輪班方式投入，外界看到的空檔並非未處理，而是因地形與安全限制導致救災方式不同於一般建物火警。

市府強調，後續清運與復原會以透明方式對外說明，包括空品、水質監測與現場作業進度都將持續公布。市府將與中央合作提升暫置場管理，並確保周邊居民安心。