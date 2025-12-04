烏樹林暫置場火災完全撲滅 南市府：3原則嚴密監控保障大眾安全





日前位於後壁區的烏樹林暫置場發生火警，經消防及環保人員24小時連日輪班作業，已於昨(3)日晚上約11時30分完全撲滅。台南市政府今(4)日舉行記者會，由消防局長李明峯及環保局代理局長許仁澤說明火警處理過程及後續作業，並為火警帶來的影響向市民致歉。

環保局代理局長許仁澤指出，災後處理的3大重點為「整理整頓、監測作業、保全駐守」，內容包括：一、整理整頓：針對已燃燒的樹枝及綜合廢棄物進行初步整理並移除殘渣。二、監測作業：持續進行現場土壤採樣檢測及水質分析作業。三、保全駐守：場內維持24小時駐守，且每小時派員巡查嚴密監控。

許仁澤強調，由於火勢已撲滅，目前進入善後復原階段，環保局將加速暫置區垃圾移除的發包作業，讓現場廢棄物儘速進行分類整理，同時維持全天候24小時駐守巡查機制，以杜絕未來有類似悶燒情形發生。

關於暫置場附近居民對於空品及水質的疑慮，許仁澤說，自火災發生以來，環保局第一時間啟動空品監控，於下風處架設火點影像監控，並進行24小時連續監測且公開數據；另外關於水質方面，則是密集在嘉南大圳烏樹林橋及烏樹林大排下秀祐橋進行採水檢測，嘉南大圳烏樹林橋(灌溉水)烏樹林大排下秀祐橋(河川水)在11/22、11/25、11/27檢測報告已出爐，水質監測安全無虞，河川與灌溉用水均正常。

至於火災撲滅後的廢棄物處理則是以種類不同區分：(一)磚瓦類：破碎至特定粒徑後，作為公共工程材料再利用；(二)樹枝類：經篩選破碎後送焚化處理；(三)綜合類廢棄物：篩選出可燃物焚化處理，不可燃物送掩埋場依規妥善處理。

針對質疑初期滅火作業不夠快速，許仁澤強調，初期火勢猛，加上廢棄物堆置相當高，基於安全考量，人員及機具無法太靠近火源，加上現場可作業腹地不夠等因素，導致外界誤解，其實消防、環保及機具操作人員皆24小時輪班投入作業，勞苦功高。

許仁澤強調，天災無法預測，大型災害過後產生廢棄物是不可避免，這並非只是一時一地的課題，未來將與中央討論，期待對於廢棄物暫置場的設置及管理等，能制訂規範，以避免類似情事再度發生。

消防局長李明峯說明，火勢已於昨晚11時30分熄滅，惟為防範後續可能情況，消防局在現場預留3輛備用消防車、2位警消人員及1部無人機佈線戒護，且安排定時巡視；無人機則是每6小時升空，以利掌握現場最新情況。李明峯指出，目前已初步排除人為縱火的可能性，由於火勢已完全熄滅，今日將再次派鑑識人員前往火警現場進行勘察確認作業。

