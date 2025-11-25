烏樹林暫置場「垃圾山」7層樓高燒掉3層樓 專家曝：深層燃燒

烏樹林暫置場大火今天已邁入第5天，現場仍持續悶燒冒煙。(曹婷婷攝)

台南後壁烏樹林廢棄物暫置場21日晚間發生大火，今天已邁入第5天，現場垃圾山高度原本約21公尺、7層樓，經連日燃燒剩下12米高度，約4層樓高，等於燒掉了3層樓，目前現場仍有殘火，又因強力灌水，濃煙密布，引發空品疑慮。高雄科大環安工程學系教授蘇崇輝今下午親赴現場了解救災情形，他說，現場屬於「深層燃燒」，內部高溫碳化需要透過大量的水澆灌，不是撲滅表面的火就好。

丹娜絲颱風重創台南，風災過後衍生逾25萬噸廢棄物，上周五晚間火災後，到了今天仍持續悶燒，引發各界質疑。環保局長許仁澤今天下午會同消防局及高雄科技大學環境與安全衛生工程學系教授蘇崇輝現勘、說明救災進度。

高雄科大環安工程學系教授蘇崇輝今下午親赴現場了解救災情形，說明這場火災屬於深層燃燒，不是撲滅表面的火就好。(曹婷婷攝)

許仁澤表示，此次救災分三階段，第一階段已侷限火勢，第二階段開挖四面防火巷，目前進入第三階段殘火處理。他提到，現階段持續「移除、噴水、降溫」，目前正設法抽取一旁嘉南大圳的水，將垃圾堆底部淹溼後，底下降溫後，就能移置，希望10天內全面撲滅。

蘇崇輝觀察火場後表示，對於這種長時間、大面積燃燒，火災可燃物以及如何冷卻都是非常重要因素，現場開闢防火巷避免火勢殃及其他區域，爭取救災空間，並針對局部區域撲滅，「可燃物最小化」是大面積火災救災很重要的一環。

他說，從第一天到今天為止，有做到減少可燃物最小化，肯定救災單位主動攻擊，尋找火勢加以熄滅。他也提到，現場水源不虞匱乏，「對滅火有信心，只是假以時日的問題。」他說，這起火災現場屬於「深層燃燒」，內部高溫碳化需要透過大量的水澆灌，不是撲滅表面的火而已，還必須徹底冷卻，「救災朝正面發展」。

