烏樹林火災變選戰攻防？藍議員要環局長下台 綠議員嘆「現代版秦檜」現身

台南市環保局長許仁澤說明後壁烏樹林暫置場火警應變。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市後壁烏樹林暫置場火警在選舉敏感時刻引發高度關注，也成為藍營攻擊焦點，甚至有議員要求環保局長許仁澤下台負責。面對外界質疑，許仁澤今(25)日親上火線說明應變作為，對藍綠議員的提問一一回應、不迴避。民進黨議員李宗翰、周嘉韋也聲援力挺，希望起火原因尚未釐清前，外界不要任意揣測，更不要讓「陰謀論」主導討論。李宗翰甚至以「現代版秦檜與岳飛」的比喻替許仁澤加油，強調此時正是需要局長站在第一線，而不是被迫離場。

李宗翰表示，火警發生後他一路關注至今，清楚看到許仁澤與環保局、消防局密切合作，救災進度明顯。他對部分議員要求許仁澤辭職難以認同，「現在正是拚輸贏的時候，怎麼會叫局長退下台？」並形容是「『現代版秦檜』講的話」，許仁澤雖不是岳飛，但此刻需要的正是他勇扛不要退陣。

今日許仁澤與消防局長李明峯在議會報告最新滅火狀況、空氣品質監測與應變措施，也邀請專家說明深層悶燒的救災策略。多位議員要求儘速查明起火原因，火調報告出爐後送交檢警偵辦，並應向市議會與市民清楚說明。

環保局再次澄清這場火災「不是石綿瓦燃燒」。暫置場廢棄物以「綜合類(含廢家具)」、「磚瓦」、「樹枝」為主，並無石綿建材；針對火場周界採樣，也未檢出石綿纖維。對於管理之責，許仁澤強調，該承擔的責任絕不規避。

至於網路流傳的「故意放火」、「圖利廠商」等陰謀論，許仁澤再次強調完全不符事實。他指出，相關廢棄物處理發包作業尚未完成，根本沒有廠商得標，不可能涉及圖利問題，政風處也會全程調查。

許仁澤解釋，火點位於垃圾堆深層，屬典型深層悶燒，火勢從內往外冒煙，若有人要蓄意縱火，必須深入「垃圾山」，不但難以接近也無安全退路。消防局長吳明峯則表示初步研判火勢特徵完全符合深層氧化悶燒，並非外部引燃，但起火原因仍待火調結果釐清。

市府強調，為避免任何疑慮，市長黃偉哲已指示將調查程序提升到最高標準，由政風處全程監督，秉持公開透明、依法辦理。

民進黨議員李宗翰聲援環保局長許仁澤，鼓勵他勇扛不要退陣。(記者洪瑞琴攝)

台南市後壁烏樹林暫置場火警，環保局、消防局今在議會說明，各政黨議員到場關心。(記者洪瑞琴攝)

