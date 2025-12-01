烏樹林燒11天、城西3度復燃 議員質疑人為疏失

台南市安南區城西二期掩埋場30日晚間發生大火，消防人員進入火場對起火垃圾灑水灌救。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

台南市烏樹林廢棄物堆置場延燒11天未滅，安南區城西二期掩埋場昨晚第三度起火，國民黨台南市議員林燕祝1日質疑市府相關單位有廢弛職務、人為失職之嫌，烏樹林的火滅不掉，城西掩埋場又復燃，市府卻強調沒有人為縱火，「難道都不是人為疏失嗎？」。環保局表示，城西二期掩埋場發生的第一時間即進行灌救與防火區隔，後續將持續覆土降溫，加強管理機制。

林燕祝指出，城西二期掩埋場1個多月前就發生火燒，撲滅後上周又冒煙被及時滅掉，30日再發生大火，顯示市府主管單位缺乏警覺，未落實噴水降溫等防備措施。而烏樹林廢棄物堆置場已悶燒11天，發生時調派抽水機灌救無效，上周五環境部長彭啟明視察後卻能立刻灌水救災，市府的行政效率只能用「鬼扯」來比喻。

台南市安南區城西二期掩埋場30日晚間發生大火，市府相關單位人員到場處理。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

台南市安南區城西二期掩埋場30日晚間發生大火，加上烏樹林堆置場火警未滅，市議員林燕祝質疑是人為疏失。（郭良傑攝）

環保局代理局長許仁澤強調兩場垃圾場火警沒有人為縱火，將加強監控。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

環保局代理局長許仁澤表示，城西掩埋場約1個月前發生火警，沒有人為縱火，主因是垃圾堆疊太高，底層垃圾發酵產生沼氣與蓄熱，加上今年面臨70多年來最熱秋天，氣候高溫乾燥，導致底層垃圾殘火復燃，研判昨晚的起火應為1個月前未滅的殘火。

許仁澤說明，昨晚起火後，消防隊灑水滅火，環保局派怪手配合水線開挖、翻攪並澆水降溫，消除底層餘熱；預計明年1月中旬焚化廠量能恢復後，將逐步焚化累積約50萬公噸的暫置垃圾，後續將加強巡檢監控，確保公共安全，嚴防火災發生。

另外，環保局已針對掩埋場啟動全方位強化措施，包括：增加覆土頻率，降低垃圾堆內部熱度；熱點即時監測：以紅外線熱像儀同步監控垃圾堆溫度異常；強化夜間巡查，提高夜間巡場密度，提早發現溫升或冒煙點，現場派機具待命，怪手、水車全日配置於場內以即時應變，進行分區壓實與降溫，避免垃圾堆疏鬆造成空氣與蓄熱集中。

林燕祝強調，連續垃圾場大火造成空汙絕非意外，是嚴重人為疏失，甚至是主事者廢弛職務。市府應盡速處理，還給市民清淨空氣，否則空氣品質已差到「令人窒息」，許多小孩甚至引發皮膚過敏，市府不應繼續拿堆置數量多、氣溫高當藉口，應盡速解決，還給市民清淨空氣。

