烏樹林連燒多日 南市衛生局擴大呼吸道健檢

南市衛生局呼籲民眾留意四大防護原則，六日將於白河、後壁設置行動醫院。（南市府衛生局提供）

記者陳治交／台南報導

後壁區烏樹林廢棄物暫置場火災歷時多日，環保局監測顯示空氣品質與周邊水體指標均在正常範圍內，但火勢延續期間所造成的煙霧與氣味，仍可能使呼吸道較敏感的族群感受明顯不適。衛生局啟動「行動醫院」與安心宣導，協助居民獲取健康相關資訊及服務。

烏樹林廢棄物暫置場火災期間及災後二十四小時監測空氣汙染物符合標準，火場周邊水體檢測也無異常，但考量市民因煙霧、氣味或落塵而感受身體不適或壓力反應，鹽水區心理衛生中心及後壁區衛生所已辦理四場心理健康宣導，提供健康防護等相關資訊。

廣告 廣告

此外，衛生局將於十二月六日在白河區永安里運動公園及後壁區安溪寮福安寺設置「行動醫院」，提供呼吸道症狀評估、健康諮詢及必要醫療支援。

衛生局提醒，呼吸道敏感的民眾在空氣品質不佳或氣味仍存的情況下，可採取「拒絕空汙」四大自我防護原則，包含戴口罩、減少戶外活動、返家後清潔與及早就醫，落實自我防護、守護呼吸道健康。