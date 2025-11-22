烏樹林風災廢棄物暫置區火警獲控制 南市長黃偉哲視察要求持續監測空品與防內部悶燒
▲烏樹林風災廢棄物暫置區火警獲得控制，南市長黃偉哲前往現場視察，要求持續監測空品與預防內部悶燒擴散。（記者李嘉祥攝）
後壁區烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置區21日晚間發生火警，臺南市消防隊獲報後即趕往現場灌救，環保局也第一時間啟動應變措施，調派機具趕赴現場協助消防局滅火作業，讓火勢在最快時間獲得控制，同時派遣移動式空氣品質監測車至下風處監測空氣品質，提醒民眾做好防護措施；市長黃偉哲22日上午前往視察，感謝消防及環保人員於最短時間內就控制住火勢延燒，也提及後續將著重防止堆置物內部悶燒擴散。市議員王宣貿、李宗翰也到場關心。
黃偉哲市長感謝消防局第一大隊、義消及環保局全力投入，於最短時間內控制住火勢；目前因廢棄物堆內仍有悶燒情形，需持續挖掘讓熱氣逸散，降低現場溫度，再以灌水方式壓制，預估仍需一些時間處理，期盼能盡快阻斷延燒，以降低風險。
環保局長許仁澤及副局長陳幸芬指出，丹娜絲風災後產生大量的廢棄物，後壁烏樹林暫置場自7月8日開始進場，目前累積超過25萬公噸；獲知火警後第一時間調派6台挖土機、8台水車等機具到場，配合消防局投入滅火作業，同時出動今年新打造的移動式空氣品質監測車到前線24小時連續監測火場下風處空品，提供最即時空品數據，將持續監測空品直至火勢熄滅，也會密切追蹤監測數據。
環保局說明為加速清運，市府已向中央申請補助，並先行動用市庫代墊及災害準備金共3億500萬元，確保清運工程不中斷，包括營建混合物及廢樹枝清運兩案均已進入發包程序，力求儘速清除廢棄物，也會持續整合跨局處資源，全力推動後續清運作業，力求於明年儘速清除，降低環境及安全風險。
