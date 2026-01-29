烏民用火車遭俄無人機攻擊釀5死 澤倫斯基怒斥：恐怖主義行為

烏克蘭哈爾科夫地區一列民用火車遭俄羅斯無人機攻擊，造成至少5人死亡、多人受傷，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）痛斥此為「恐怖主義行為」。這輛載有近300名乘客的列車主要供烏克蘭民眾前往前線探望士兵，事發當時車上有18人位於被擊中的車廂內。

烏克蘭一列民用火車遭俄國無人機攻擊。（圖／美聯社）

哈爾科夫地區檢察官辦公室表示，救援人員在現場發現殘骸中散落的遺體殘肢，目前已確認5名死者，但由於屍體嚴重損毀，身份確認需透過DNA檢測才能完成。烏克蘭副總理庫列巴（Oleksii Kuleba）指出，無人機擊中了火車頭前部以及一節客車車廂。

澤倫斯基在社交平台Telegram上發表聲明表示，「在任何國家，對民用列車發動無人機襲擊都會被視為純粹的恐怖主義行為」。烏克蘭政府提供的影片顯示，被摧毀車廂的破碎窗戶冒出濃煙與火焰，另一段影片則記錄了一名年輕母親抱著嬰兒獲救的畫面，她哭泣著解釋：「我只是想帶兒子去見他的父親。」

社群媒體上流傳的畫面顯示，包括抱著幼童的乘客在內，許多人被迫從燃燒的列車撤離，手提行李穿越鐵路旁積雪的樹林。烏克蘭國家鐵路營運商烏克爾扎利茲尼察（Ukrzaliznytsia）表示，事故造成2人受傷、1人失蹤，該公司已下令全國各火車站降半旗並默哀一分鐘，以悼念罹難者。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社交平台X上發文，稱這起客運列車襲擊「不可接受」，並表示已與澤倫斯基通話。馬克宏同時譴責俄羅斯對平民和能源基礎設施的攻擊，承諾將提供發電機協助烏克蘭民眾度過嚴冬：「面對緊急情況，我們正在動員。在法國共同主持的G7+會議之後，發電機將被送往烏克蘭，幫助民眾度過冬天。」

這列遭攻擊的列車原定從烏克蘭西部的喬普（Chop）和利沃夫（Lviv）前往頓涅茨克地區邊緣的巴爾文科夫（Barvinkove），該站是距離前線最近的車站，目前距離前線約70公里。

俄羅斯先前雖曾多次攻擊烏克蘭的鐵路基礎設施，但直接襲擊客運列車的情況較為罕見。戰爭中最致命的攻擊之一發生在2022年，當時俄羅斯軍隊對烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的火車站發動導彈襲擊，造成61人死亡，包括數名兒童。

