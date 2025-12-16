烏水下無人機擊中俄潛艇 俄稱耶誕停火取決是否達成協議

烏克蘭提議耶誕停火，但俄羅斯回應，這取決於和平協議是否達成。

烏克蘭國家安全局表示，對停泊在黑海港口的一艘俄羅斯潛艇發動攻擊，造成嚴重損壞。克里姆林宮表示，烏克蘭提議耶誕節停火，取決於雙方是否能達成和平協議。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，烏克蘭國家安全局發聲明表示，採取行動首度嘗試使用水下無人機，攻擊了停在黑海港口新羅西斯克的一艘俄羅斯潛艇，而這艘潛艇基本喪失作戰能力，嚴重損壞。根據影片，港口發生劇烈爆炸。

俄羅斯證實烏克蘭發動了攻擊，但聲稱攻擊失敗，沒有船隻或潛艇受損。另外，克里姆林宮表示，烏克蘭提議耶誕節停火，取決於雙方是否能達成和平協議。路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基說，基輔支持在耶誕期間實施停火，特別是在對能源基礎設施的攻擊方面。克里姆林宮發言人培斯科夫回應，如果烏克蘭只關注「短期、不可行的解決方案」，不是持久解決辦法，俄羅斯不太可能參與這樣的停火。培斯科夫還說：「我們想要和平，希望終止這場戰爭，達成我們的目標，維護我們的利益，為歐洲的未來保障和平。這是我們真正追求的。」

澤倫斯基和其他歐洲高層官員已經同意，成立「烏克蘭國際索賠委員會」，來決定未來數百億歐元賠償金該如何發配。委員會由35國簽署成立，將負責對賠償申請進行評估與判定，包括決定任何支付的金額。