烏無人機遠程攻擊 重創俄「影子船隊」油輪

記者賴名倫／綜合報導

「歐洲新聞臺」19日報導，烏克蘭軍方近日運用無人機，重創1艘在地中海航行的俄羅斯「影子船隊」油輪；由於該船距烏國本土達2000公里之遙，不僅締造無人機海上打擊距離新紀錄，更凸顯烏國持續打擊俄國能源出口、削弱其戰爭資金的成果。

目標位於地中海 距本土逾2000公里

烏國安全局（SBU）官員表示，本次行動是由未公開型號的長程無人機擔綱，一舉擊中正在地中海中部克里特島南岸航行、懸掛阿曼旗幟的油輪「坎迪爾號」（Qendil）。烏方先前已掌握到該艘從印度西克卡港出發、預定前往俄國烏斯特盧加港的油輪，並未運載原油，因此該艦雖因襲擊引發數次爆炸，但初判不致構成環境污染。SBU官員強調，鑑於俄國運用非法油輪規避國際制裁，賺取營利製造武器裝備侵略烏國，因此認定該艦為「影子船隊」一員，符合國際法與戰爭法攻擊目標。

廣告 廣告

報導指出，烏軍先前已運用無人機擊中3艘在黑海航行的「影子船隊」油輪，但本次目標位於地中海南岸利比亞與克里特島之間，距烏國本土超過2000公里，凸顯烏軍有能力發起遠程攻擊，持續削弱俄國侵略動能。與此同時，烏國總參謀部表示，19日出動無人機打擊俄國路克石油公司（Lukoil）位於裏海的1座鑽油平臺和周圍1艘軍艦。

澳交付49輛M1A1戰車 兌現軍援承諾

此外，澳洲國防部19日宣布，49輛M1A1戰車近日已全數運抵烏克蘭，並完成交付；這項計畫是在澳軍與歐洲各國密切合作下，透過海運與陸路轉運順利完成，兌現挺烏承諾。

烏軍無人機重創距離本土2000公里、航行於地中海的俄國「影子船隊」油輪。（截自烏克蘭安全局影片）

澳洲已向烏軍交付49輛M1A1戰車，兌現軍援承諾。（取自澳洲國防部「X」）