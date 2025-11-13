烏爆1億能源貪汙案！兩部長辭 俄外長惹怒普欽失寵？

(中)烏克蘭前能源部長加盧申科，(右)烏克蘭總統澤倫斯基。圖／達志影像路透

打了三年八個月的烏克蘭戰爭，正當烏軍死守前線之際，政府卻爆出一億美元貪汙醜聞。烏克蘭肅貪部經15個月、1000個小時錄音檔的調查，發現政府高層能源採購涉嫌收受回扣，前後任能源部長已經宣布請辭；但在烏克蘭能源設施飽受攻擊下，這項醜聞大大衝擊烏克蘭上下。而持續在前線推進的俄羅斯，現在傳出外長拉夫羅夫與總統普欽關係破裂，不僅缺席國安會議，下週也將不出席G20峰會。

俄羅斯總統普欽在克里姆林宮，盛大迎哈薩克總統托卡葉夫 (Kassym-Jomart Tokayev) 進行國是訪問，兩國官員在一旁排排站，唯獨不見俄羅斯外交部長拉夫羅夫，再度引發外界揣測。

CNN記者 vs. 克里姆林宮發言人 培斯科夫：「俄羅斯外長是否仍保有俄羅斯總統的信任？當然，100%。」

儘管克宮發言人表示，普欽依舊百分之百信任75歲的拉夫羅夫，不過這位任外長長達21年的普欽親密盟友，這幾週都沒有與普欽一同現身公開場合，不僅沒有出席他通常會參加的國安會議，下週在南非舉行的G20二十國集團峰會，拉夫羅夫也不會率團前往。外傳他之所以遭普欽冷遇，是因為他的強硬姿態，導致美國總統川普與普欽，原定在匈牙利布達佩斯舉行的「雙普會」破局。不過拉夫羅夫出面否認。

俄羅斯外交部長 拉夫羅夫：「我們(與美國國務卿)進行了很好、禮貌的談話，沒有談崩，我們原則上確認了基於安克拉治諒解(協議)的行動，然後就分開了。」

拉夫羅夫在10月20日與美國國務卿盧比歐通話，討論可能的布達佩斯峰會，但隔天川普就這麼說──

美國總統 川普 (2025.10.21)：「不，不，我不想要一場白費功夫的會議，我不想要浪費時間，所以我們會再看情況。」

路透社等多家媒體報導，華府之所以取消峰會，是因為拉夫羅夫領軍的外交部，表態莫斯科對烏戰的強硬要求，不準備讓步；英國金融時報更引述消息指，拉夫羅夫顯然很疲憊，不管普欽想如何，似乎認為自己有比與美國交涉更重要的事。

在俄羅斯入侵烏克蘭快要滿四年之際，俄軍持續擴大攻勢。過去四週，俄羅斯國防部稱在頓內次克地區，占領了九個定居點和多個村莊；戰鬥最激烈的仍集中被圍困的波克羅夫斯克市 (Pokrovsk)，過去24小時，就占了俄烏近一半的前線交火；東北部哈爾科夫州兩座城市，近期戰鬥也升溫。

美國國務卿 盧比歐：「我想他們(俄羅斯)已表明他們想要的，就是想要頓內次克剩餘的地區，顯然烏克蘭人不會同意，所以我們現在看到的是，他們持續對烏克蘭進行長程打擊，顯然是為了破壞烏克蘭的電網，並試圖打擊烏克蘭的士氣。」

而就在這個時候，烏克蘭內部竟爆出戰時最大貪腐醜聞，澤倫斯基政府兩位閣員，能源部長赫林丘克 (Svitlana Hrynchuk) 和前能源部長、現任司法部長加盧申科 (Herman Halushchenko) 雙雙請辭，但否認涉貪。

烏克蘭能源部長 赫林丘克 (2025.10.7)：「我們呼籲國際夥伴們幫助我們取得更多防空資源，好讓我們能保護能源系統，順利度過冬天。」

烏克蘭能源部長這段話，現在聽起來格外諷刺。烏克蘭的能源基礎設施在俄軍空襲下，已被大幅削弱，能源部卻在此時爆出1億美元貪汙案。根據烏克蘭國家肅貪局，一「高層犯罪組織」涉嫌操控烏克蘭國家核電公司和其他國有企業採購，施壓承包商支付10%到15%的回扣和賄賂。

烏克蘭總統 澤倫斯基：「今天是赫爾松市從俄羅斯手中解放三周年，入侵者從這裡逃離。」

週二，烏克蘭總統澤倫斯基親赴南部大城赫爾松，距離俄軍前線僅幾公里，但現在火從內部燒，這起貪腐案恐成烏戰以來最嚴重的政府危機，澤倫斯基喜劇生涯的夥伴也涉案。對冬季來臨前，每天面臨停電的烏克蘭人來說，收受能源相關回扣尤其敏感；另外，打貪對基輔申請加入歐盟也相當關鍵。目前反貪部門已經拘留5人，另外2人在逃。

