烏用美援ATACMS 深入打擊俄境

記者賴名倫／綜合報導

烏克蘭軍方18日宣布使用美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）深入打擊俄國境內目標，並稱此為重大進展。

軍聞網站「The War Zone」報導，烏克蘭總參謀部18日透過社群媒體發文，證實動用ATACMS打擊俄境目標，並將持續動用遠距精確武器，打擊俄軍縱深目標，削弱俄軍後勤能量。烏軍未透露細節，但開源情報資訊顯示，烏軍應是從哈爾科夫州地區發射4枚ATACMS，集中攻擊俄國南部佛洛尼斯市區設施目標。

這是川普政府1月20日上任後，烏軍首度公開以美援武器攻擊俄國本土。烏軍2023年10月接收美國前總統拜登批准軍援的ATACMS，曾於2024年攻擊俄境目標且獲致重大戰果。各界先前認為，烏軍接收的約40枚已用罄，但隨著美軍2023年底起開始接裝新一代「精確打擊飛彈」（PrSM），不排除烏軍向美方爭取釋出庫存ATACMS彈藥，作為川普婉拒軍援「戰斧」巡弋飛彈的替代方案。

此外，美國國防安全合作局（DSCA）17日宣布，美國務院已批准總值約1.05億美元（約新臺幣33億元）的烏國軍售案，也規劃對烏軍「愛國者」系統進行維修，並將M901發射架升級為M903，協助提升防空能量，加強抵禦俄軍巡弋飛彈及彈道飛彈威脅。

烏軍18日使用美援ATACMS飛彈攻擊俄國本土。圖為烏軍運用M142多管火箭發射車攻擊俄軍陣地。（達志影像／路透社資料照片）

美批准軍售案，將對烏軍愛國者系統進行升級。圖為美軍的M903發射架。（取自DVIDS網站）