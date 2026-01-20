烏石港擬設波浪能發電 民代憂影響航道、漁民作業

漁業署長王茂城19日到頭城區漁會向漁民說明，漁業署研擬在烏石港一字堤外推動的波浪能招商案，和反對民代直球對決。

頭城鎮民代表紀蒼華表示，「你不能說你劃設，你說這是你們的漁港範圍，就叫漁民說靠這些海域在賺錢的人都沒辦法賺錢，這樣也不合理。」

漁業署長王茂城指出，「你可以允許說在港區範圍內，還要許可船隻進去作業嗎？不要說那種外行話。」

漁業署看好烏石港發展潛力，研擬在港嘴一字堤進行波浪能發電設備招商，卻引發在地部分民代和漁民反對，認為會影響漁民航道和漁民作業，但波浪能設施預計設置地點在漁港範圍內，漁民依法本就不能下網捕魚，漁業署認為沒有影響航道和作業的問題。

實際訪問烏石港漁民，也有人認為一字堤設置波浪能不要設置在堤內，對漁民影響不大。

烏石港漁民陳先生表示，「不會啦，它那個我們這些抓，都抓外面，不會在一字堤旁邊。」

另一名烏石港漁民陳先生說：「對啦，不要影響出入就沒關係。如果影響到出入，就不行。」

波浪能發電分為設施定著於陸地沿岸，或結合其他構造物的岸基式，以及設施定著於海上的離岸式兩種，漁業署要在烏石港推動哪一種？目前沒有設限。至於漁民關心的回饋問題，漁業署承諾都會納入招商評選項目，要求廠商提出最好的方案。

漁業署建設組漁港管理科長楊瀅臻說明，「一定會要求廠商要去進行一些結構上的計算，確認這個設施不會影響到一字堤的結構安全。」

烏石港目前主要漁產包含櫻花蝦和吻仔魚等，主要外銷到日本，漁業署表示，如推動波浪能，未來烏石港就可獲得綠電憑證，為碳關稅提前佈局，以利擴大漁產外銷市場。面對爭議，漁業署願意持續溝通，凝聚地方共識。