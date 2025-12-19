烏石港、八斗子擬設波浪能發電 漁民憂颱風損設備阻航道

宜蘭烏石港港嘴一字堤附近是漁船重要出入口，但漁業署規畫透過招商，在一字堤外側離岸300公尺、約4.2公頃水域設置波浪能發電設施，讓漁民相當擔憂。

頭城區漁會漁民代表陳建良認為，「好像我們這邊烏石港被當那個白老鼠，因為好幾年前他們政府好像有設置那個風電，有一個設在烏石港那邊，然後一次颱風來的話就全部什麼都沒有了。」

漁民認為，目前國內還沒有漁港設置波浪能設備，烏石港不該當白老鼠，因為這裡除了東北季風，夏季也時常受颱風侵擾，如設備因颱風損壞阻礙航道，會嚴重衝擊漁民作業；一字堤向外延伸設施也有海流攔住海沙，加速漁港淤積的問題。

頭城區漁會總幹事鄭閔澤指出，「假如說一定要來執行波浪能發電的話，是不是就是請漁業署多多來跟我們在地的漁民溝通。」

漁會也表示會和漁民站在一起，漁業署應充分回應漁民疑慮，並提出詳盡的回饋機制。根據漁業署規畫，波浪能設備除了烏石港，基隆八斗子漁港也是示範點，發展綠電除能供應漁港電力，也能降地漁產品碳足跡，以利外銷到國際。目前該設備有離岸式和岸基式2種，將透過意見蒐集，了解設置那種模式對漁民作業影響最少。

宜蘭縣海洋所長吳帛芸回應，「那也是希望能夠跟漁民溝通完，看看有沒有比較好的方案來推動這個綠能的設施。」

漁業署近期針對此案陸續在地方召開說明會蒐集意見，針對漁民疑慮，表示會持續溝通；縣政府指出，目前此招商案還在溝通階段，沒有實施期程，縣政府樂見綠能發展，但也希望漁業署和漁民充分溝通後再提出最好的招商方案。