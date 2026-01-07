烏簽「巴黎聲明」 歐洲主導戰後維和任務
記者賴韋廷／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基6日與「志願者聯盟」代表及美國特使簽署《巴黎聲明》（Paris Declaration），將由英、法、德等國主導多國維和任務，並由美國掌管停火監督與核實機制，為烏俄停火後的烏國長期安全提供強力保障。
法國新聞網站「France 24」報導，包括英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨等歐洲領袖在內，共有35國代表齊聚巴黎「志願者聯盟」會議，並與美國總統川普特使魏科夫與庫許納，一同磋商計畫細節。
與會代表一致同意在烏俄未來實現停火後提供安全保障；其中英法計畫將在烏國境內設立軍事中心，為烏國防衛需求提供必要協助，而先前持謹慎立場的德國也承諾願派遣部隊，協助監控俄國動態，維繫區域穩定。
報導引述歐洲理事會公布文件指出，與會領袖共同發布的《巴黎聲明》，涵蓋5大安全保障機制核心。首先，美方同意負責主導建立持續且可靠的「停火監督與核實機制」，並成立「特別委員會」處理違反停火協議行為；第二，「志願者聯盟」將提供長期軍援、訓練及援助預算，維繫烏軍防衛戰力；第三，包括英法德、土耳其等國將組建多國部隊，為烏國陸、海、空防禦需求提供安全保證；第四，各國承諾未來俄國若再次發動攻擊，將採取軍事介入、提供情報及後勤支援，以及追加制裁等手段恢復和平；最後，各國同意深化與烏國防工業合作、人員訓練及情資分享。
報導指出，領土問題仍是當前烏俄停火關鍵議題。魏科夫期盼各方能取得共識，並重申川普主張停止殺戮、終結戰爭的立場。澤倫斯基則坦言儘管領土問題仍有待解決，但願續與各方溝通、形成跨國共識。
美歐代表6日與烏克蘭簽署《巴黎聲明》，承諾在烏俄停火後，向烏克蘭提供安全與軍事保障。（達志影像／歐新社）
