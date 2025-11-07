烏紗帽不保？補充保費爭議遭喊下台 石崇良：「去留」不在我心中
記者簡浩正／綜合報導
衛福部長石崇良近日拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反彈，有部分網友喊「衛福部長下台」。石崇良今（7）日回應，「去留從來不在我心中，我只有想把事情做好，讓醫療體系、健保可以持續健全發展。」
石崇良今日上午出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」，受訪談到補充保費爭議時，他強調，所有的出發點都是希望能夠讓健保永續經營、財務穩健，照顧更多的民眾跟弱勢，讓健保精神「互助互利、量能負擔」能夠延續下去，當然政策規劃的過程中，需要更多討論跟與社會共識，會持續與外界來收集意見。
相關政策揭露未經跨部會、甚至金管會溝通。石崇良則澄清，這項政策在衛福部內部討論許久，過程當中跟很多財經專家都有討論過「但還是還沒正式的啟動」，只是偶然因為媒體專訪而被揭露。相關政策尚未正式進入到法制作業程序，若進入法制程序一定會有跨部會討論、一定會有對外的公聽會，不會只有部長的個人發言。
媒體問到9月上任至今面臨輿論風暴，是否擔心部長位置不保？石崇良直言這題大概是每位部長都會被問到的問題，但他從沒想過這件事，「去留從來不在我心中」，只有想把事情做好，讓醫療體系、健保可以持續健全的發展。
石崇良本週二時接受媒體專訪，拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，在不漲健保費下提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。預計明年提修法、最快116年上路。
不過此舉引發股民、勞工等族群甚至包租公抱怨。石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。
補充保費政策惹民怨 蘇一峰批方向錯誤：「3類人多收費」才公平
民怨炸鍋！「補充保費」新制急轉彎 林靜儀曝心境：憂「1挑戰」
健保補充保費改革 衛福部強調研議中、暫停爭議規劃
補充保費制度引發存股族擔憂 卓榮泰指示衛福部暫緩規劃
