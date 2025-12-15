烏美會談不易 澤倫斯基：獲安全保障才談領土

針對烏俄戰爭，美國談判代表跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），14、15日在德國柏林舉行會談，澤倫斯基表示，跟美方的對話並不容易，並強調唯有在安全保障條款清晰的前提下，才會就領土安排做出決定。川普在白宮受訪時則坦言，現在比以往都更接近達成協議。

此外，美國官員透露，美方承諾提烏克蘭類似北約的安全保障，也有信心俄羅斯會點頭同意。同時，歐洲10位國家領袖及歐盟發表聯合聲明，承諾組織一支由美國支持、歐洲主導的多國維和部隊，協助重建烏軍，同時確保領空及海域安全。

