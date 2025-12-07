烏美會談無明顯進展 澤倫斯基承諾追求和平

12月6日是「烏克蘭武裝部隊日」，烏克蘭總統澤倫斯基出席紀念活動，將追授的勳章頒發給陣亡將士的家屬。同一天，烏克蘭與美國官員結束了為期三天的會談，雖未取得突破性進展，但澤倫斯基會後透露，他與美國總統川普的特使魏科夫進行了長時間且富有建設性的通話，並表示將與美方持續真誠合作，以推動實現真正的和平。

「烏克蘭武裝部隊日」 基輔儀式悼念陣亡將士

深陷戰火的烏克蘭，12月6日迎來「烏克蘭武裝部隊日」，首都基輔的紀念活動中，民眾為陣亡將士默哀，總統澤倫斯基讚揚烏軍英勇無畏的精神，並將追授的勳章頒發給將士家屬。

廣告 廣告

澤倫斯基將追授的勳章頒發給將士家屬。圖／路透社、美聯社、CNN

此外，澤倫斯基還前往基輔醫院，探視傷兵與醫護人員，感謝他們捨身衛國的付出。

澤倫斯基前往基輔醫院探視傷兵。圖／路透社、美聯社、CNN

烏美3天會談結束 澤倫斯基：對話「有建設性」

烏克蘭與美國官員歷時3天的會談於12月6日結束，但並未取得突破性進展。澤倫斯基透露，他透過電話參與了最後一天的會談，並表示將持續與美方真誠合作，以實現真正的和平。

俄烏戰爭近4年 美駐北約大使：接近和平時刻

澤倫斯基將於12月8日造訪英國倫敦，會見英國首相、法國總統及德國總理。美國駐北約組織大使樂觀表示，目前是最接近和平的時刻。

車諾比核電廠防護罩失效 IAEA：建議全面修繕

國際原子能總署（IAEA）5日表示，烏克蘭車諾比核電廠的防護罩已失去阻擋輻射的主要安全功能，建議進行全面性修繕。

這座於2019年完工的鋼製密閉結構，今年2月曾遭無人機攻擊，烏克蘭方面指控為俄軍所為，但俄方予以否認。

國際中心／吳連哲 編撰 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

「印太威懾」非支配中國 赫格塞斯：無意改變台灣現狀

美國阿拉斯加發生規模7.0強震！深度僅約10公里

川普版「國安戰略」8度提台 顧立雄：印太和平穩定是美國核心利益