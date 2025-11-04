烏腳病警訊！無機砷累積傷身 專家教你洗米、選米降風險

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

1950年代，國內西南部沿海地帶，爆發大規模的地方性周邊血管疾病，數千位居民長期飲用含有砷的井水，出現下肢烏青壞死的現象，就是所謂的「烏腳病」。近期食藥署邊境抽驗也發現，進口越南蚵無機砷超標。

長庚醫院臨床毒物中心主任暨腎臟科系教授級主治醫師、長庚大學中醫系臨床教授顏宗海指出，砷廣泛存在於水、食品、空氣及土壤中，砷可分為有機砷及無機砷，有機砷常存在海產中，並沒有毒性，而農業殺蟲劑及除草劑中，就含有無機砷，農作物可能從受汙染的土壤及地下水中吸收。

無機砷是世界衛生組織公告的第一級致癌物，砷在血液中的半衰期為10小時，會累積在內臟器官及頭、牙齒、頭髮，長期暴露會增加膀胱癌、肺癌及皮膚癌的風險，也會造成皮膚病變、神經病變、貧血、周邊血管病變、四肢壞死及腎功能異等併發症。

