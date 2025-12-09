烏英法德領袖會談 擬提新和平協議草案

記者施欣妤／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基8日在英國倫敦，與英、法、德國領袖會談，討論加強對俄羅斯施壓及美國提出的和平計畫。澤倫斯基會後表示，將向美國提交一份新的和平協議草案，且排除烏克蘭割讓領土給俄羅斯的可能性。

烏重申拒割地 歐齊籲關鍵時刻力挺

澤倫斯基與英國首相施凱爾、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨，在唐寧街10號的首相官邸會面，另有其他7個歐洲國家領袖透過視訊與會。英國政府表示，各國一致認為現在是烏克蘭的「關鍵時刻」，矢言加強對基輔當局支持，並擴大對俄國施壓，再次強調「確保烏克蘭公平持久和平的重要性」；另透露對運用被凍結俄國資產孳息，來援助烏克蘭，各方「取得積極進展」。

廣告 廣告

各國同時討論有關美國主導的烏俄和平協議內容，澤倫斯基會後表示，正準備向美國提出一份修訂後的和平計畫，相較最初美國版本的28項，烏方刪除明顯違反其利益內容，經過修訂後，僅剩20項，包含歸還遭俄國綁架的烏克蘭孩童、大規模換囚等，並排除割讓領土換取和平的可能性，強調該舉不符合烏克蘭與國際法律。他此前已多次強調，改變烏國邊界須經全民公投。

此外，被問及中共在烏俄停火上角色，澤倫斯基直言，中共無意協助推動停火，「因為一個被削弱、在戰場上失利的俄羅斯，不符合北京利益」，雖無證據顯示中共向俄國提供武器，但根據情報，北京確實向俄方輸出電腦數值控制（CNC）工具機等設備。

重建與安全保障 爭取歐洲全面支持

澤倫斯基同日接續赴比利時布魯塞爾，與北約秘書長呂特、歐盟理事會主席柯斯塔與歐盟執委會主席范德賴恩會面，並稱進行「良好且富有成效的會議」，以及「在所有議題上的立場達成一致」，包含為烏克蘭的安全保障與重建措施作準備。他後續還將飛往羅馬與義大利總理會晤，爭取歐洲國家進一步支持。

澤倫斯基（左1）與英法德國領袖會談，確認歐洲對烏克蘭支持堅定不移。（達志影像／美聯社）