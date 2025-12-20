烏軍出動無人機 襲擊俄羅斯裏海鑽油平台與巡邏艦

（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭軍方表示，近日出動無人機襲擊俄羅斯路克石油公司（Lukoil）位於裏海1座鑽油平台和周圍1艘軍事巡邏艦。基輔正加強打擊俄國能源基礎設施。

路透社報導，這是烏克蘭軍方近幾週對俄羅斯裏海鑽油平台設施發動一連串攻擊的最新一件，也是烏軍首次正式承認的相關行動。

烏克蘭總參謀部表示，軍方19日出動無人機鎖定裏海（Caspian Sea）的菲拉諾夫斯基（Filanovsky）油田1座鑽油平台發動攻擊。這座平台在12月至少受到2次無人機襲擊。

總參謀部補充說，無人機攻擊目標還包括鑽油平台附近1艘軍事巡邏艦，這起攻擊造成的損害程度仍在評估中。

路透社未能獨立核實上述消息。路克石油公司暫未對此發表置評。

基輔表示，俄羅斯能源設施是烏方的合法打擊目標；能源出口收入是支撐俄國全面入侵烏克蘭這幾年來的重要財源。（編譯：洪啓原）1141220