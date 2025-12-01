烏軍化解紅軍城攻勢! 屍遍山野俄進攻遇重挫 烏遠程武器壓垮俄防空系統

烏克蘭方面宣稱近期成功化解了俄軍部隊進攻紅軍城的計畫，並重新掌握了鐵路沿線地區的控制權，確保後勤管道暢通。圖為遭到烏軍打擊的前線俄軍部隊，紅圈處皆市屍體。 圖：翻攝自 @front_ukrainian X 帳號

[Newtalk新聞] 雖然美國川普政府試圖推動烏克蘭戰場的全面停火，但俄烏雙方目前仍在紅軍城、庫皮揚斯克等前線地區激烈交戰，持續爭奪烏東地區土地的控制權。除了在前線與俄軍部隊交戰外，烏軍也積極發展遠程打擊能力並滲透俄軍通訊網路，試圖在削弱俄羅斯進攻能力的同時，阻止克里姆林宮佔領烏克蘭土地的企圖。

X 推主「Chuck Pfarrer」發布推文指出，雖然俄軍近期加強了針對紅軍城地區的打擊力度，但烏軍仍頂著人數比 15 比 1 以及濃霧帶來的壓力，在 48 小時的時間內化解超過 20 次俄軍的進攻計畫，甚至重新奪回了頓涅茨克鐵路沿線地區的控制權，確保烏軍補給線路保持暢通。

紅軍城市區持續爆發激烈巷戰，俄軍以重砲不斷轟擊，烏軍則投入空中機動特戰部隊增援前線，並破壞俄軍補給線。 圖：翻攝自 X

「Chuck Pfarrer」表示，透過與 FPV 無人機部隊的合作，烏軍空降部隊與特種部隊持續在頓涅茨克地區打擊俄軍陣地與軍備，甚至成功在羅丁斯克地區消滅了一支俄軍連級進攻部隊。與此同時，烏軍也派遣 F-16 戰機針對俄軍的指揮所與無人機發射場發起空襲，計畫透過切斷俄軍後勤補給的方式，讓紅軍城成為「俄軍的墳場」。

與此同時，烏克蘭武裝部隊總司令亞歷山大．瑟爾斯基 ( Oleksandr Syrskyi ) 也針對俄軍宣布佔領庫皮揚斯克的聲明進行反駁，強調烏軍部隊目前仍在該地區積極進行防禦以及搜索打擊行動，且地區僅有不到 40 個用戶選擇聽取俄羅斯電台，批評俄羅斯目前仍尚未完全掌控該地區的控制權。

紅軍城告急，烏克蘭總統澤連斯基(中) 和烏軍總司令瑟爾斯基(右)指揮的大規模反攻行動。 圖：翻攝自 @AllEvansichuan X 帳號

另一方面，推主「david D.」也發布推文稱，在過去 5 天的時間內，烏軍總計在哈爾科夫州伊萬尼夫卡地區摧毀了 100 輛俄軍坦克或步兵戰車，令被部署在該地區的俄軍第 90 師遭受了巨大的損失，推測該師可能無法在短時間內恢復對烏軍的進攻能力。

推主「Euromaidan Press」表示，除了與俄軍在前線激烈戰鬥外，烏軍近期也持續發展遠程打擊能力，國產導彈的數量甚至可能已經達到足以壓垮俄羅斯防空系統的規模。

烏克蘭增程型「海王星」巡弋飛彈。 翻攝自 維基百科

「Euromaidan Press」指出，烏克蘭目前每個月可生產 40 至 50 枚「海王星」導彈以及 90 枚「火烈鳥」巡航導彈，並可透過這些武器突破俄軍防空網路，打擊俄羅斯境內重要的軍事、能源目標，推測烏軍未來可能打擊俄羅斯國防產業工廠的電網，進一步削弱俄軍的軍備產能。

X 推主「MAKS 25」也補充稱，烏克蘭國防部情報總局 ( GUR ) 近期成功入侵了前線俄軍部隊與被部署在非洲地區的俄軍特種部隊通訊網路，並透過相關管道持續蒐集俄軍部隊的進攻計畫與部署資訊，相關情報也為烏軍打擊俄軍部隊起到了非常大的幫助。

烏軍部隊在哈爾科夫州伊萬尼夫卡地區與俄軍部隊交戰，不但在 5 天內摧毀超過 100 輛俄軍坦克或步兵戰車，還成功俘虜多位俄軍士兵。 圖：翻攝自 @astraiaintel X 帳號