烏軍反攻紅軍村總司令親督陣 烏克蘭拋「耶誕停火」

烏克蘭拋出希望能在耶誕節暫時休戰。（圖／達志影像美聯社）

烏俄雙方持續在冷冬交戰，戰況一度告急的「紅軍村」，烏軍現在加大反攻力道，希望能一步步奪回失土。前線戰況緊急，烏軍總司令也特別趕往親自督軍。另外在美烏協商後，烏克蘭拋出「耶誕停火」的提議，不過俄羅斯潑冷水說，得先達成和平協議。

烏克蘭拋出希望能在耶誕節暫時休戰。（圖／達志影像美聯社）

烏克蘭軍隊在庫皮揚斯克與波克羅夫斯克等前線地區持續與俄羅斯軍隊交戰，雙方戰況激烈。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基親赴前線視察，並發布影片穩定軍心。烏軍採取策略性戰術，成功突破俄軍防線並切斷補給路線。同時，烏克蘭總統澤倫斯基親自前往庫皮揚斯克，駁斥俄羅斯聲稱已控制該地區的說法。隨著冬季和耶誕節臨近，雙方仍在持續交火，烏克蘭提議耶誕期間停火，但遭到俄羅斯拒絕。

廣告 廣告

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基全副武裝趕赴前線視察，烏克蘭總參謀部釋出影片以穩定軍心，因為許多士兵仍在前線奮戰。在庫皮揚斯克，烏俄兩軍正進行近距離交火，烏克蘭士兵面臨推進困難，被迫暫時撤回據點。

從主動出擊轉為被動防守的烏軍採取了新戰術，將部隊分為兩組：一組吸引俄軍注意力，另一組繞到俄軍後方進行偷襲。雖然俄軍很快察覺到腹背受敵並加大火力試圖突圍，但烏軍集中攻勢，最終成功擊殺敵軍並攔截數輛貨車，切斷了俄軍的補給路線。

庫皮揚斯克的戰況一直不明朗。儘管莫斯科當局宣稱已控制該地區，烏克蘭總統澤倫斯基卻親自前往當地反駁這一說法。澤倫斯基表示他正站在庫皮揚斯克，烏克蘭士兵正在為國家取得戰果，駁斥了俄羅斯掌控該地區的說法。空拍畫面顯示，庫皮揚斯克如今已成為一座鬼城，只剩下雙方炮火持續交戰。

另一個激戰地點是被稱為「紅軍村」的波克羅夫斯克。烏軍釋出的作戰影片顯示，當地俄軍試圖沿著鐵道建立據點，卻遭到烏軍空襲。同時，烏軍還鎖定並擊殺了躲在掩體裡的俄羅斯士兵。

除了地面交火，無人機攻擊也在持續進行。烏克蘭目前鎖定的目標是被俄羅斯佔領的頓內次克，無人機來襲已成為當地日常。這個冬天，雙方都在加大攻勢，俄羅斯無人機週二夜襲扎波羅熱的公寓，經過一晚的灌救後，建築物已焦黑一片並不斷漏水。當地民眾表示，孩子們或許已經習慣了爆炸聲，甚至沒有機會感到害怕。

儘管戰火未停，基輔大街小巷仍掛起不少耶誕燈飾，維持節日氣氛。烏克蘭藉此向俄羅斯提議在耶誕期間實施停火。然而，克里姆林宮發言人培斯科夫回應稱，如果烏克蘭試圖用暫時且不可行的休戰方案來取代達成停火協議，俄羅斯絕不會參與其中。俄方堅持不要暫時休戰，而是要達成停火協議，但雙方對協議內容仍無共識，使得這個耶誕節難以為人民帶來真正的平安喜樂。

更多 TVBS 報導

俄軍逾650架無人機狂轟烏電網！ 基輔人怒斥：莫斯科不滅我不罷休

百架無人機互轟！俄夜襲基輔6死 烏炸煉油廠碼頭封鎖出口

攔截無人機新利器！ 烏軍推美國「復仇者」防空系統上前線

烏菜鳥兵立功！連殺一個排俄兵 俄試射「海燕」核動力彈

