烏軍大換將! 「間諜首腦」馬柳克下台不退場 澤連斯基 : 不會換下瑟爾斯基

澤連斯基（左）與瓦西里．馬柳克（右）會面。 圖：翻攝自 X《NOELREPORTS》

[Newtalk新聞] 烏克蘭國家安全局（SBU）局長瓦西里．馬柳克（Василь Малюк）中將於昨日（5）辭去局長職務，但表示仍會留在情報系統內，繼續對敵作戰。總統澤連斯基昨日與馬柳克會面，表示感謝他的戰鬥服務，並建議他專注於這條路線，繼續對俄羅斯的不對稱作戰。烏克蘭最近更換了多位將領，澤連斯基特別表示，烏軍總司令瑟爾斯基不會被更換。

馬柳克曾策劃 18 個月，完成一場極具威脅性的無人機襲擊「蜘蛛網行動」。 圖：翻攝自Ｘ

馬柳克被稱為「間諜首腦」，是 2025 年 6 月一場成功的大規模無人機襲擊「蜘蛛網行動」（Operatsiia Pavutyna）的主要參與者，據《衛報》報導，該行動導致俄羅斯約 70 億美元的損失，多架圖-95 戰略轟炸機毀損。有人認為，馬柳克被撤換將使烏克蘭安全部門的效能下降，他同時也拒絕了在外國情報局或國家安全與國防委員會擔任新職務的提議。

「蜘蛛網行動」中被摧毀的圖-95MS 戰鬥機。 圖：翻攝自《騰訊新聞》/「潛望者」

部分人士認為退出局長職務能讓他更「放開手腳」，執行非常規或灰色地帶作戰，而《烏克蘭真理報》則認為，這是前烏克蘭總統辦公室主任安德里．葉爾馬克（Андрій Єрмак）的報復行為，他於去年 11 月因貪腐醜聞遭撤換。安全局長職位將由烏克蘭阿爾法小組（Альфа）領袖葉夫亨尼．赫馬拉（Євгеній Хмара）少將接任。

不只如此，烏克蘭還進行了另一波人事異動，前外交部副部長謝爾蓋．基斯利察（Сергій Кислиця）就任安全局第一副局長、加拿大烏克蘭裔議員方慧蘭（Chrystia Freeland）將擔任經濟顧問，並辭去議員職務。

烏克蘭內部則有另一起令人不安的消息，安全局反情報部門逮捕一名被俄羅斯聯邦安全局（FSB）策反的烏克蘭士兵，其在第聶伯羅彼得羅夫斯克一帶為俄軍提供情報。

俄軍情報合作者遭逮捕。 圖：翻攝自 X《NSTRIKE》