烏軍收復庫普揚斯克部分地區 澤倫斯基：有助外交談判

（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭軍方表示，他們已經奪回重要鐵路樞紐、東北部城鎮庫普揚斯克（Kupyansk）部分地區，並包圍當地俄軍。總統澤倫斯基今天到訪該地並讚揚這次行動，稱前線戰果將有助於烏克蘭的外交談判。

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年。路透社報導，美國努力推動和平方案之際，莫斯科當局宣稱俄軍在各條戰線持續推進，並奪下庫普揚斯克和東部戰略城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）。基輔方面予以否認，指稱戰鬥仍在持續中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在其社群媒體帳號上發布短片，只見他身穿防彈背心，站在庫普揚斯克入口處、標有城鎮名稱的標誌前。他在影片中說：「今天，在前線取得戰果極為重要，這樣烏克蘭才能在外交談判上取得成果。」

● 基輔：庫普揚斯克的俄軍「已遭到全面包圍」

烏克蘭國家衛隊（National Guard）卡爾蒂亞軍團（Khartiia Corps）表示，已收復庫普揚斯克北部數個區域。該軍團在通訊軟體Telegram說，俄軍補給路線已被切斷，數百名俄軍官兵遭到包圍。

不過，路透社目前無法獨立核實這些戰場報告。

烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）引述卡爾蒂亞軍團指揮官奧博連斯基（Ihor Obolienskyi）的話報導：「如今我們可以說，城內俄軍的補給與對外聯繫已被完全切斷。他們很長一段時間都搞不清楚情況，但現在他們知道自己被包圍了。」

軍事分析人士指出，11月期間，俄軍推進速度達到今年最高，部隊向前推進並控制了一些較小的村莊。

俄羅斯當局昨天宣稱已奪下烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）希維爾斯克鎮（Siversk），基輔則稱該地仍在烏克蘭的掌控中。（譯者：高照芬/核稿：嚴思祺）1141213