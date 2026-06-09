烏軍收復逾600平方公里領土 重創俄後方

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記者丘學陞／綜合報導

烏克蘭《基輔獨立報》8日報導，烏軍今年累計收復逾600平方公里領土，同時強化對俄羅斯後方打擊，破壞其能源基礎設施與運輸網路等。隨著俄國能源危機加劇，內部壓力或將迫使俄國總統蒲亭坐上談判桌。

烏軍總司令瑟爾斯基指出，烏軍今年已收復逾600平方公里領土，且5月收復的領土面積，較失去的領土淨增長約100平方公里，為2023年以來，單月收復的領土首度大於失去的領土，凸顯新裝備與打擊俄國後方戰術奏效。但他也強調，烏克蘭東南方的頓內茨克、札波羅熱等多處仍在激戰中，烏軍雖握有部分主動權，但俄軍在蒙受慘重損失下仍緩慢推進。

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瑟爾斯基說，烏軍在5月累積打擊超過8.8萬個俄軍目標，造成超過3萬名俄軍傷亡，同時對俄境內百餘個能源、軍工、基礎設施發動攻擊，造成逾10.5億美元（約新臺幣331億元）損失，不僅成功破壞俄軍春季攻勢，也加劇俄國內部能源危機與後方壓力。

在此同時，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯宣布，歐盟準備對俄展開新一輪制裁，鎖定超過80個軍工複合體、侵犯人權者、宣傳人士等個人和實體，預估俄國將因西方制裁損失1.5兆美元。

俄國聖彼得堡煉油設施，近日遭受烏軍襲擊而起火，並冒出濃煙。（達志影像／路透社）