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烏克蘭無人機於週三（10日）大規模襲擊俄羅斯佔領的克里米亞，導致塞凡堡一座歷史博物館屋頂起火。隨著空襲加劇，當地政府已縮減夜間列車班次，俄羅斯境內多個能源重鎮及偏遠工業區也罕見發布空襲警報。

根據路透社（Reuters）報導，位於塞凡堡（Sevastopol）的一座歷史博物館遭到烏克蘭無人機擊中。該博物館主要紀念1853年至1856年間的克里米亞戰爭，當時俄羅斯帝國在該場戰爭中戰敗。俄方派駐當地的首長 Mikhail Razvozhayev 在社群平台 Telegram 表示，博物館屋頂因襲擊起火，並痛批烏軍的行為是「褻瀆」，但未透露具體傷亡與損害程度。

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除了文化設施受損，克里米亞的交通與能源供應也受到衝擊。由於日前有無人機攻擊導致火車司機受傷、助手喪命，當局已宣布縮減夜間列車班次。此外，隨著旅遊旺季到來，烏軍對能源設施的持續打擊，已導致克里米亞面臨燃料短缺。俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）對此指責，烏方正破壞和平解決衝突的努力。

戰火同時延燒至俄羅斯本土。位於伏爾加河畔的石油重鎮薩馬拉（Samara）遭到無人機鎖定，當地擁有國營石油巨頭 Rosneft 經營的多座煉油廠。甚至連距離烏克蘭數千公里遠的烏拉山脈（Ural mountains）工業區，也罕見發布了空襲警報。俄羅斯國防部宣稱，昨夜共擊落326架烏克蘭無人機，其中十多架正朝首都莫斯科飛行。

原文出處：烏軍無人機夜襲克里米亞 歷史博物館起火、俄多地警戒

本文由AI協作，經編輯審核後發布