烏軍無人機殺傷能力大幅提升 俄軍上月陣亡3.5萬恐面臨動員抉擇

俄烏戰爭爆發即將屆滿4年，雖然交戰雙方近期在美國斡旋下，針對停火已展開直接談判，然而俄軍並未因此停下攻擊腳步，持續對烏克蘭民生基礎設施進行打擊，不過最新統計顯示，俄方不僅在前線地帶推進仍然極為有限，且在烏軍操作無人機攻擊的能力大幅提升之下，去年12月俄軍陣亡人數就高達3.5萬，克里姆林宮若要持續進行戰爭，恐必須面臨進行動員的痛苦抉擇。

彭博報導指出，烏克蘭防長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）30日表示，根據統計，烏克蘭軍方在去年12月期間擊斃3.5萬俄軍，並且計劃在今年夏季之前，將擊殺數進一步提升至5萬人，達到北約所估算、烏軍2025年每個月平均及殺人數的2倍之多。

無人機攻擊可獲取影片佐證 烏軍計算俄方戰損更加準確

雖然在此之前，外界對於俄烏雙方公布對方傷亡數字抱持質疑態度，但是在無人機可提供影片佐證之下，歐洲情報部門對於基輔計算的俄軍傷亡數已經更有信心，且對戰場情形能有較為準確的判斷。

因此，由於烏克蘭軍方利用無人機攻擊的能力出現明顯提升，俄軍在前線所蒙受的損失也愈加沉重，且近期死傷人數幾乎已達到1比1的程度，使俄方人力的損失與募兵所得的新進人員數量相等，若以這樣的趨勢發展下去，莫斯科若不進行軍事動員徵集人力，就無法補足前線戰損。

動員恐引發新一波出逃潮 克宮投鼠忌器將避免相關手段

然而在此之前，克里姆林宮於2022年9月發出了徵召30萬後備兵力的動員令，卻因此而引發役齡男性出逃潮，至少有數十萬人爭先恐後離開俄國，同時也引發了民眾普遍厭戰情緒，因此俄國總統普丁（Vladimir Putin）恐怕不願重蹈覆轍，俄軍也只能繼續以高額簽約獎金以及月薪吸引志願者踏上戰場。

即便近日以來，俄軍利用無人機與飛彈，擴大對烏克蘭境內民生基礎建設的攻擊，造成許多烏國城市在寒冬之中陷入無電可用，無法取暖的困境，但是在長達約1000公里長的烏東前線，俄軍的推進仍然極為有限，且烏克蘭軍方也在俄方宣布攻下具重要象徵意義的波克羅夫斯克（Pokrovsk, 又稱「紅軍城」）之後，在該地獲得部分進展。

卡內基國際和平基金會高級研究員考夫曼（Michael Kofman）指出，俄軍在2025年陣亡人數出現大幅增長的情形，拉脫維亞安全部門26日發表的報告也指出，無人機技術正在成為地面戰爭的關鍵元素，且無人機攻擊所造成的傷亡，在俄烏兩軍損傷之中占了7成至8成，因此烏克蘭軍方若進一步提升無人機的擊殺能力，俄軍恐怕必須找出其他募集兵力的方式，才能補足前線的缺口。

