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俄羅斯總統普丁週五表示，烏克蘭近期頻繁使用無人機襲擊俄羅斯本土，其目的是為了「製造混亂」並破壞俄國經濟、分裂社會。不過普丁強調，烏克蘭的陰謀絕對不會成功。

烏克蘭（Ukraine）近幾個月加大反擊力道，頻繁空襲俄羅斯境內的煉油廠與出口樞紐等關鍵基礎設施。日前基輔（Kyiv）當局更宣稱，成功擊中距離前線超過1000公里的一處大型煉油廠。對此，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在克里姆林宮（Kremlin）接見士兵時坦言，烏軍的襲擊確實造成了經濟損失，但他也強調「一切都很快就恢復了」。

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普丁指出，烏克蘭的目標是分裂俄羅斯社會、製造混亂並打擊經濟，但他堅信敵方不會得逞。面對烏軍深入國境的空襲，普丁也再次要求軍方必須提升防空系統。烏克蘭方面則強調，這些襲擊是對俄軍每日以飛彈和無人機轟炸烏國城鎮的「公平報復」。

此外，普丁在談話中將西方國家比作歷史上的拿破崙（Napoleon Bonaparte）與希特勒（Adolf Hitler），並讚揚俄軍在戰場上的表現。普丁日前也再度拒絕與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行面對面會談，顯示這場超過四年的衝突短期內仍難以看見和平曙光。

原文出處：烏軍無人機頻襲俄羅斯 普丁怒批：企圖分裂俄國社會

本文由AI協作，經編輯審核後發布