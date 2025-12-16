烏軍聲稱「海上寶貝」無人載具重創俄潛艦

記者賴名倫／綜合報導

烏克蘭安全局（SBU）15日宣布，運用改良版「海上寶貝」（Sea Baby）水下無人載具（UUV）襲擊克赤半島俄軍基地新羅西斯克港，一舉重創1艘「基洛級」柴電動力潛艦；倘若屬實，將是UUV首度在實戰中重創大型軍艦，可望締造軍事史重要新頁。

軍聞網站「The War Zone」報導，根據SBU公布影片顯示，新羅西斯克港內當時有多艘俄軍軍艦停泊，但一處碼頭突然無預警發生巨大爆炸；鑑於當時俄軍並未開火迎擊空中或水面目標，因此各界推斷烏軍應是以水下無人載具穿透俄軍偵測網並擊中目標。SBU強調，本次與烏國海軍的聯合行動，成功重創1艘636型「基洛級」柴電動力潛艦，並使這艘可發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈的軍艦徹底失去戰力。

雖然俄國海軍稍後發表聲明，否認該艘潛艦沉沒，還聲稱攻擊並未造成任何艦艇受損；不過報導分析，這起攻擊仍充分凸顯烏軍自主載具技術重大進展；此前烏軍曾多次運用無人機與遠程武器攻擊，並於2024年8月成功重創「頓河畔羅斯托夫號」潛艦，迫使俄軍黑海艦隊從克里米亞半島塞凡堡撤往克赤半島，如今新駐地再遭襲擊，勢必進一步限縮俄國艦隊的作戰能力。

報導還說，倘若這起行動戰果獲得確認，則無疑將是不對稱戰力發展的重要里程碑；相較於1艘「基洛級」潛艦造價至少達4億美元（約新臺幣128億元），運用具低成本特性的無人載具與之抗衡，勢必將成為未來戰爭可能趨勢。

烏國軍方公布影片，聲稱成功運用無人水下載具重創俄軍黑海艦隊「基洛級」潛艦；倘若戰果獲得確認，將寫下軍事史重要新頁。（達志影像／路透社）