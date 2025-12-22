烏連環深度打擊! 克里米亞別別克基地2架Su-27挨轟 英證實俄潛艇被毀

俄羅斯 Su-27 戰機遭到烏克蘭阿爾法無人機襲擊，根據英國情報黑海同時也被烏克蘭「Sub Sea Baby」型水下自殺式無人機襲擊。 圖：翻攝自@ukraine_ma

[Newtalk新聞] 烏克蘭近日持續對俄羅斯占領區與黑海艦隊核心設施發動深度打擊。從克里米亞空軍基地到新羅西斯克海軍港，烏軍以無人系統進行的跨域攻擊顯示，其遠程精準打擊能力與作戰成熟度正快速提升。

根據Ｘ帳號 NOELREPORTS 指出，烏克蘭安全局（SBU）旗下「阿爾法」（Alpha）單位近日使用長程無人機，對俄軍佔領的克里米亞別別克（Belbek）空軍基地發動攻擊，摧毀 2 架 Su-27 戰機，其中 1 架當時已掛載武器、準備起飛，基地控制塔亦在攻擊中受損。

NOELREPORTS 報導烏克蘭阿爾法無人機成功擊毀 2 架 Su-27。 圖：翻攝自NOELREPORTS

也提到，該基地在 12 月 18 日曾遭烏軍重擊，雷達系統、1 套 Pantsir 防空系統與 1 架 MiG-31 戰機被摧毀。

Ｘ帳號 Tendar 亦證實，烏克蘭「阿爾法」單位再次命中別別克基地的 2 架 Su-27。另一個戰場觀察帳號 Ukraine Battle Map 則指出，烏軍在此次攻擊前，已先行削弱該基地防空能力，摧毀 1 套 S-400 雷達、2 套 Nebo-M 雷達以及 1 套 Pantsir 防空系統，為後續無人機打擊創造條件。

除空軍基地外，黑海艦隊亦遭受重大衝擊。Ｘ帳號 visionergeo 引述英國軍事情報聲明指出，烏克蘭於 2025 年 12 月 14 日至 15 日夜間，在新羅西斯克海軍港發動一次前所未見的水下無人載具攻擊，目標為俄羅斯黑海艦隊一艘「基洛級」（Varshavyanka 級）潛艦，極可能是 B-271「科爾皮諾號」（Kolpino）。

黑海艦隊亦遭受到烏克蘭打擊，目標為黑海艦隊一艘「基洛級」（Varshavyanka 級）潛艦，極可能是 B-271「科爾皮諾號」（Kolpino）。圖：翻攝自visionergeo

英國情報評估顯示，烏克蘭安全局於 12 月 15 日公布的影片中，可見潛艦靠泊碼頭附近發生強烈爆炸，攻擊由「Sub Sea Baby」型水下自殺式無人機執行。該潛艦為俄軍發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈的重要平台。

MilitaryNewsUA 引述英國軍事情報進一步指出，以高度可能性判定「科爾皮諾號」已喪失自主航行能力，無法執行作戰任務。截至 12 月 18 日，該潛艦仍停留在原泊位未移動，其餘俄軍艦艇則已撤離新羅西斯克基地，以避免再次遭到烏軍攻擊。

